Нефть растет благодаря сокращению добычи ОПЕК

Цены на нефть выросли благодаря сокращению добычи ОПЕК и несмотря на рост буровой активности в США и рекордно высокий уровень запасов сырья.

По мнению аналитиков, рост длинных позиций делает рынок уязвимым, увеличивая риски понижательной динамики.

"Судя по всему, добиться стабильности цен (на нефть) выше $55 за баррель и роста до $60 за баррель будет очень тяжело", – сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

"Дело в том, что 90-процентное соблюдение ОПЕК пакта о снижении производства балансируется непрекращающимся ростом добычи сланцевой нефти в США", – добавил он.

Число буровых установок в США выросло пятую неделю подряд, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Поддержал американских бурильщиков рост цен на нефть, которые торгуются выше $50 за баррель с конца ноября.

Но если рост буровой активности и добычи нефти в США продолжает довлеть над котировками, то сокращение производства ОПЕК помогает толкать цены вверх.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и добытчики вне клуба, включая Россию, ранее договорились о сокращении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

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По расчётам Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в январе выполнила обязательства в рамках глобального пакта больше чем на 90 процентов.

Соглашение, официально вступившее в силу 1 января, рассчитано на полгода.

Однако, по словам источников в нефтекартеле, ОПЕК может продлить действие соглашения или усилить снижение производства с июля, если мировые запасы нефти не опустятся до целевого уровня.