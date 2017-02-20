Валюта нал
USD 322.50 322.70
RUB 5.51 5.54
EUR 342.50 343.50
Валюта бирж
USD/KZT
318.61
+0.000%
EUR/KZT
339.1
+0.000%
RUB/KZT
5.52
+0.000%
EUR/USD
339.1
+0.000%
EUR/CHF
339.1
+0.000%
EUR/JPY
339.1
+0.000%
GBP/USD
395.59
+0.000%
USD/CHF
318.61
+0.000%
USD/JPY
318.61
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
318.61 339.1 5.52
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.83
+0.003%
Нефть WTI
53.61
+0.005%
Золото
1235
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1077
-0.029%
Жилье Астана
1037
+0.015%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.83 53.61 1235
+0.003% +0.005% -0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Нефть растет благодаря сокращению добычи ОПЕК

20.02.2017 15:36   367   0

Цены на нефть выросли благодаря сокращению добычи ОПЕК и несмотря на рост буровой активности в США и рекордно высокий уровень запасов сырья.

По мнению аналитиков, рост длинных позиций делает рынок уязвимым, увеличивая риски понижательной динамики.

"Судя по всему, добиться стабильности цен (на нефть) выше $55 за баррель и роста до $60 за баррель будет очень тяжело", – сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

"Дело в том, что 90-процентное соблюдение ОПЕК пакта о снижении производства балансируется непрекращающимся ростом добычи сланцевой нефти в США", – добавил он.

Число буровых установок в США выросло пятую неделю подряд, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Поддержал американских бурильщиков рост цен на нефть, которые торгуются выше $50 за баррель с конца ноября.

Но если рост буровой активности и добычи нефти в США продолжает довлеть над котировками, то сокращение производства ОПЕК помогает толкать цены вверх.

Нефть показывает рост...
Цены на нефть незначительно повысились, однако за прошлую неделю они снизились впервые за последние пять недель на фоне опасений, что рост производств...

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и добытчики вне клуба, включая Россию, ранее договорились о сокращении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

МЭ РК провело переговоры с участниками международного проекта «Евразия»

По расчётам Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в январе выполнила обязательства в рамках глобального пакта больше чем на 90 процентов.

Соглашение, официально вступившее в силу 1 января, рассчитано на полгода.

Однако, по словам источников в нефтекартеле, ОПЕК может продлить действие соглашения или усилить снижение производства с июля, если мировые запасы нефти не опустятся до целевого уровня.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    76

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    85

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    156

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    65

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное