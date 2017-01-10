Нефть усилила падение из-за опасений роста добычи в США

Цены на нефть существенно снизились в торгов в понедельник, так как признаки роста добычи в США перевесили оптимизм инвесторов относительно того, что многие производители, включая Россию, придерживаются пакта о сокращении добычи, передает Investing.com.

Нефть марки Brent торгуется на уровне $55,13 за баррель (10:30 по Астане). Открытие - $54,77, предыдущее закрытие - $54,94.

Нефть марки WTI торгуется на уровне - $52,11 за баррель (10:30 по Астане). Открытие - $51,82, предыдущее закрытие - $51,96.