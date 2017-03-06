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Нефть в минусе из-за прогноза замедления роста ВВП Китая

06.03.2017 15:54   327   0

Цены на нефть снизились, растеряв часть набранных по итогам предыдущей сессии позиций, из-за прогноза замедления роста ВВП Китая и сохраняющихся сомнений в приверженности России пакту ОПЕК, передает Investing.com.

"Сегодня динамику цен (на нефть) определяют прогноз замедления роста ВВП Китая и ужесточение регулирования, что грозит снижением спроса на нефть и сырьевые товары в целом", – сказал Джеффри Хэлли из Oanda.

Китайские власти прогнозируют рост экономики в нынешнем году на уровне около 6,5 процента, сказал в воскресенье премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Представитель МВФ сообщил, что цены на нефть не взлетят выше 58$ в 2017 г....
В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что в 2017 году стоимость нефти не превысит $58 за баррель. Как уточнил глава миссии МВФ в Азербайджане ...

Эта цифра ниже показателей прошлых лет. В прошлом году ВВП Китая вырос на 6,7 процента.

Добыча нефти в РФ в феврале 2017 года в посуточном выражении осталась на январском уровне в 11,11 миллиона баррелей в сутки, следует из статистики ЦДУ ТЭК Минэнерго.

Представитель МВФ сообщил, что цены на нефть не взлетят выше 58$ в 2017 г.

Объём сокращения добычи РФ с уровня октября по-прежнему составляет 100.000 баррелей в сутки, значит, пока Москва выполнила обязательства в рамках пакта ОПЕК+ на треть.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства, включая Россию, ранее договорились о сокращении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

На стороне нефти - рекордное соблюдение условий сделки самими членами нефтекартеля.

Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказали сообщения о росте напряжённости на Ближнем Востоке.

В пятницу боевики атаковали ливийские нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидр, что грозит перебоями поставок из страны.

"Удивительно, что цены (на нефть) не выросли на фоне недавних событий на Ближнем Востоке. Похоже, Китай и (ожидания повышения) ставок ФРС имеют более весомое значение", – добавил Хэлли.

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