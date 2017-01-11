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Нефть в плюсе благодаря сокращению поставок из Саудовской Аравии

11.01.2017 13:19   1147   0

Цены на нефть вернули положительную динамику благодаря сообщениям о сокращении поставок Саудовской Аравией, но дальнейший рост сдержали отсутствие деталей и признаки наращивания производства другими добытчиками, передает Investing.com.

По словам трейдеров, нефтяные котировки поддержали сообщения о том, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco предупредила клиентов в Азии о небольшом сокращении поставок в феврале. Рейтер не располагает деталями сокращения поставок Саудовской Аравией.

Но последуют ли примеру Эр-Рияда другие члены картеля, включая Ирак, до сих пор не ясно.

Так, второй по величине производитель ОПЕК Ирак планирует увеличить экспорт сырья через порт Басры до рекордной отметки в 3,641 миллиона баррелей в сутки в феврале, сказали трейдеры. 

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В то же время не входящая в ОПЕК Россия, присоединившаяся к пакту нефтекартеля, в начале января сократила добычу сырья по сравнению с декабрём примерно на 100.000 баррелей в сутки. Примечательно, что снижение производства совпало с резким похолоданием в России, в том числе в Западной Сибири – её нефтяной житнице.

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Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи.

Соглашение официально вступило в силу 1 января.

Тем не менее сомнения в том, что производители снизят добычу до уровней, необходимых ради восстановления баланса на мировом рынке, сохраняются.

"Трейдеров по-прежнему беспокоят рост запасов в США и готовность членов ОПЕК придерживаться условий пакта о сокращении добычи", – сказали аналитики ANZ.

Запасы нефти в США увеличились на 1,5 миллиона баррелей до 484,3 миллиона за неделю, завершившуюся 6 января, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,2 миллиона баррелей.

Статистика Управления энергетической информации (EIA) выйдет в среду. Накануне EIA сообщило, что добыча нефти в США вырастет в годовом выражении на 110.000 баррелей в сутки до 9 миллионов баррелей в сутки в 2017 году.

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