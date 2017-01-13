Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
331.85
+0.006%
EUR/KZT
352.66
-0.003%
RUB/KZT
5.59
-0.007%
EUR/USD
352.66
-0.003%
EUR/CHF
352.66
-0.003%
EUR/JPY
352.66
-0.003%
GBP/USD
406.45
-0.004%
USD/CHF
331.85
+0.006%
USD/JPY
331.85
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
331.85 352.66 5.59
+0.006% -0.003% -0.007%
Рынки
Нефть Brent
56.07
+0.001%
Нефть WTI
52.95
+0.013%
Золото
1193.8
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1118
+0.038%
Жилье Астана
992
-0.031%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.07 52.95 1193.8
+0.001% +0.013% -0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

ОПЕК: Договор о сокращении нефтедобычи может быть продлен в мае

13.01.2017 10:58   508   0

Глобальные макроэкономические показатели «положительно» отреагировали на соглашение о сокращении добычи, заключенное ОПЕК и не входящими в ОПЕК производителями, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, сообщает Investing.com.

"Страны-производители нефти примут решение в мае, следует ли продлить сроки совместного сокращения добычи" - добавил Генсек ОПЕК. Также он заявил, что ОПЕК не нацелена на «конкретный уровень цен на нефть». По прогнозу Баркиндо, глобальные запасы нефти начнут падать во втором квартале текущего года.

Цены на нефть растут на этих новостях. Поддержку нефтяным ценам также оказало ослабление доллара США, делающее нефть более дешевой для покупателей, использующих другие валюты для импорта.

Напомним, страны ОПЕК согласились урезать добычу на 1,2 млн баррелей, а производители вне ОПЕК договорились о сокращении добычи на 558 тыс. баррелей. Соглашение вступило в силу с начала года и будет реализовано в течение ближайших шести месяцев.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    27

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    5

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    117

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    188

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное