ОПЕК: Договор о сокращении нефтедобычи может быть продлен в мае

Глобальные макроэкономические показатели «положительно» отреагировали на соглашение о сокращении добычи, заключенное ОПЕК и не входящими в ОПЕК производителями, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, сообщает Investing.com.

"Страны-производители нефти примут решение в мае, следует ли продлить сроки совместного сокращения добычи" - добавил Генсек ОПЕК. Также он заявил, что ОПЕК не нацелена на «конкретный уровень цен на нефть». По прогнозу Баркиндо, глобальные запасы нефти начнут падать во втором квартале текущего года.

Цены на нефть растут на этих новостях. Поддержку нефтяным ценам также оказало ослабление доллара США, делающее нефть более дешевой для покупателей, использующих другие валюты для импорта.

Напомним, страны ОПЕК согласились урезать добычу на 1,2 млн баррелей, а производители вне ОПЕК договорились о сокращении добычи на 558 тыс. баррелей. Соглашение вступило в силу с начала года и будет реализовано в течение ближайших шести месяцев.