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Открывается прямое воздушное сообщение между Польшей и Казахстаном

27.01.2017 13:10   405   0

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная запуску прямого авиасообщения между Польшей и Казахстаном.

Первый рейс из Варшавы в Астану запланирован на 8 мая. Сообщение будет осуществляться самолётами Boeing 737NG, которые LOT получит уже в апреле. Польский перевозчик будет летать в Астану 4 раза в неделю.

"Запуск прямого авиасообщения между Польшей и Казахстаном неслучайно совпадает с 25-ой годовщиной сотрудничества между обеими странами. Мы рассчитываем на увеличение потока пассажиров из Казахстана, которые захотят посетить Польшу и, соответственно, на увеличение количества поляков, решивших посетить необычную страну, каковой, несомненно, является Казахстан", - сказал в ходе пресс-конференций в СЦК председатель LOT Рафал Мильчарски.

Казахстан является для Польши шестым экономическим партнером в Азии. В 2015 году товарооборот между Польшей и Казахстаном, согласно данным КГД МНЭ РК, составил $1,1 млрд. В свою очередь, в период с января по ноябрь 2016 году этот показатель также достиг весьма существенной суммы - $708,9 млн.

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Благодаря предложению удобных пересадок в Варшаве, LOT сыграет важную роль в обеспечении транспорта для посетителей EXPO 2017. Новое авиасообщение будет также важной поддержкой для польского присутствия на выставке. Польша, как активный участник выставки, в рамках своей экспозиции, проведет семинары, посвященные инновациям. Осенью в рамках EXPO 2017 в Астане состоятся следующие события: 6 сентября – Польско-Казахстанский Экономический Форум, 7 сентября – День Польши.

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"Мы рады, что благодаря нашему сообщению, перелет из Варшавы в Астану для многих пассажиров будет первым контактом с польским гостеприимством, культурой и инновациями. Наш хаб (узловой аэропорт) имеет исключительную локализацию и находится на пути для большинства пассажиров, начинающих свое путешествие в Западной Европе ", - добавил Рафал Мильчарски.

Время рейса из Варшавы в Астану и обратно будет составлять около 5 часов, а время пересадок для многих европейских сообщений будет составлять менее часа. Это самое короткое время путешествия на рынке. Для пассажиров из многих стран Европы путешествие в Казахстан, начиная с этого года, будет доступнее также благодаря введению безвизового режима для лиц, летящих в эту страну.

В свою очередь, пассажиры из Казахстана смогут посетить не только Варшаву, но и другие польские города, такие как Краков, Вроцлав, Гданьск или Познань. Такие города как Брюссель, Будапешт, Бухарест, Гамбург, Милан, Мюнхен, Прага, Рига, Стокгольм и Вильнюс также будут доступны с пересадкой, длящейся в некоторых случаях только 40 минут.

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Цитата дня
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Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
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