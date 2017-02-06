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Пекин планирует сократить потребление угля на 30%

06.02.2017 15:44   583   0

Правительство Китая планирует сократить потребление угля на 30% в 2017 году в рамках усилий по борьбе с загрязнением воздуха.

Пекин пообещал осуществить "экстраординарные" меры в нынешнем году, чтобы решить проблему удушливого смога, приводящего к заторам на дорогах и отказаться от интенсивного использования угля. 

"Мы будем стараться, чтобы в основном реализовать нулевое использование угля в шести основных районах, а также в южных равнинных районах Пекина в этом году,", - заявил мэр города Цай Ци, добавив, что Пекин также будет отказываться от бойлерных с небольшими угольными котлами.

Сокращение использования угля приведет к тому, что его использование снизится до уровня менее 7 млн тонн в 2017 году, уверен Цай.

Пекин изначально был нацелен довести потребление угля до уровня ниже 10 млн тонн в этом году по сравнению с около 22 млн тонн в 2013 г. В городе уже были закрыты несколько крупных угольных электростанций, сообщают Вести.

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Сокращение поставок угля Пекин компенсировал импортом энергии из соседних регионов, однако это увеличило опасения по поводу того, что столица может просто перенести загрязнение воздуха в прилегающие территории.

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По словам мэра, Пекин также намерен отказаться от использования 300 тыс. устаревших транспортных средств в текущем году, чтобы поднять стандарты экологичности топлива и помочь продвижению новых видов автомобилей, включая электрические.

Загруженность дорог в Пекине привела к тому, что загрязнение воздуха от автомобилей занимает около трети от общего объема выбросов вредных для дыхания мелкодисперсных частиц, известных как PM2.5, по данным Министерства охраны окружающей среды КНР.

В городах Китая показатель PM2.5 необходимо сократить до среднегодового уровня в 35 микрограммов, что будет соответствовать государственному стандарту. В 2016 г. средние концентрации PM2.5 в Пекине составляли 73 микрограммов на кубический метр.

 

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