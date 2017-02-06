Пекин планирует сократить потребление угля на 30%

Правительство Китая планирует сократить потребление угля на 30% в 2017 году в рамках усилий по борьбе с загрязнением воздуха.

Пекин пообещал осуществить "экстраординарные" меры в нынешнем году, чтобы решить проблему удушливого смога, приводящего к заторам на дорогах и отказаться от интенсивного использования угля.

"Мы будем стараться, чтобы в основном реализовать нулевое использование угля в шести основных районах, а также в южных равнинных районах Пекина в этом году,", - заявил мэр города Цай Ци, добавив, что Пекин также будет отказываться от бойлерных с небольшими угольными котлами.

Сокращение использования угля приведет к тому, что его использование снизится до уровня менее 7 млн тонн в 2017 году, уверен Цай.

Пекин изначально был нацелен довести потребление угля до уровня ниже 10 млн тонн в этом году по сравнению с около 22 млн тонн в 2013 г. В городе уже были закрыты несколько крупных угольных электростанций, сообщают Вести.

Сокращение поставок угля Пекин компенсировал импортом энергии из соседних регионов, однако это увеличило опасения по поводу того, что столица может просто перенести загрязнение воздуха в прилегающие территории.

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По словам мэра, Пекин также намерен отказаться от использования 300 тыс. устаревших транспортных средств в текущем году, чтобы поднять стандарты экологичности топлива и помочь продвижению новых видов автомобилей, включая электрические.

Загруженность дорог в Пекине привела к тому, что загрязнение воздуха от автомобилей занимает около трети от общего объема выбросов вредных для дыхания мелкодисперсных частиц, известных как PM2.5, по данным Министерства охраны окружающей среды КНР.

В городах Китая показатель PM2.5 необходимо сократить до среднегодового уровня в 35 микрограммов, что будет соответствовать государственному стандарту. В 2016 г. средние концентрации PM2.5 в Пекине составляли 73 микрограммов на кубический метр.