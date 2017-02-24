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По итогам января золотые украшения подорожали на 12,1%, серебряные - на 6%

24.02.2017 10:00   342   0

В 2016 году в РК импортировали 31,1 тонны ювелирных изделий из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными - это на 68,3% меньше, чем в 2015. В стоимостном выражении импорт составил $31,1 млн. Это на 29,3% меньше, чем годом ранее, сообщает Energyprom.kz.

Основной импортер - Россия: поставки составили 28,4 тонны на 20,4 млн долл. (в тоннах это 93,2% от всех поставок из ЕАЭС, и 91,4% - от всего объема импорта в сегменте; в деньгах - 97,1% от ЕАЭС и 65,6% - от общего объема).

На втором месте по импортным поставкам в натуральном выражении - Кыргызстан (2,1 тонны на 248,4 тыс. долл.), далее - Таиланд (399,7 кг на $1,4 млн).

Также в РК завезли изделия мастеров золотых и серебряных дел из драгоценных металлов - 235,3 кг на $397,6 тыс. (+7,8% за год в тоннах, -45,3% в деньгах). Кроме того - 876,4 кг прочих изделий из драгметаллов на $1,1 млн (-47,5% за год в тоннах, +86% в деньгах).

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Ювелирные изделия из серебра на розничном рынке обходились казахстанцам в январе в 1 302 тг за грамм - это на 6% больше, чем годом ранее.

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Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны серебряные украшения стоили в Атырау (1 734 тг за грамм, +10,2% за год), Алматы (1724 тг за грамм, +4,2%) и Кызылорде (1 608 тг за грамм, +1,9%).

Самый заметный рост цен зафиксирован в Астане - сразу +14,5% год-к-году, до 1 408 тг за грамм.


Золотые украшения подорожали сильнее серебряных - на 12,1% за год, до 14,1 тыс. тг за грамм.

Дороже всего ювелирные изделия из золота обходились жителям Астаны (20,9 тыс. тг за грамм, сразу +54% за год - самый значительный годовой скачок цен), Усть-Каменогорска (17,9 тыс. тг, +3,1% за год) и Актау (17 тыс. тг, +2%).

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