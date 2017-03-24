Представители птицеводства просят пересмотреть распределение дотаций

Представители птицепрома говорят о необходимости пересмотра механизма распределения дотаций и просят возмещения инвестиционных затрат на строительно-монтажные работы.

Субсидии в поддержку птицеводства в Казахстане растут в последние годы в пропорции с ростом отраслевого производства, сообщил директор департамента производства и переработки животноводческой продукции Министерства сельского хозяйства (МСХ) Еркебулан Ахметов в кулуарах ежегодного отчетного собрания Союза птицеводов Казахстана в Астане.

«У нас ежегодные объемы производства растут, в зависимости от нормативов растут и объемы потребностей в субсидиях. В этом году мы выделяем по субсидированию яйца 7 млрд и по субсидированию мяса птицы 8,4 млрд. Лет пять назад у нас в структуре потребления доля импорта составляла 70%, только 30% наши птицефабрики производили. Сейчас уже ситуация поменялась, получается сегодня доля импорта внутри потребления 52%», - отметил чиновник в комментарии корреспонденту «Къ».

В текущем году в Союзе птицеводов Казахстана ожидают, что общее производство мяса птицы на птицефабриках достигнет 193 тысяч тонн и 5,1 млрд штук яиц, говорится в раздаточных материалах отраслевой ассоциации.

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Самым дискуссионным вопросом собрания стал новый механизм распределения бюджетных субсидий на производство птичьего мяса и яйца. Согласно недавно утвержденным правилам субсидирования, решения по объемам дотирования выпуска птицеводческой продукции теперь выносятся на площадках региональных палат предпринимателей в рамках комиссий с участием представителей местных госорганов и отраслевых ассоциаций. Однако некоторые члены Союза с таким положениям дел не согласны. Участник правления птицеводческой ассоциации Александр Прядко считает, что распределение субсидий на местах будет страдать в качестве из-за дефицита специалистов от птицеводства в регионах, где не смогут объективно оценить уровни производства претендующих на дотации птицефабрик и в итоге начнутся приписки. Поэтому глава яичной птицефабрики «Алекри» из Северо-Казахстанской области ратует за поправки в правила субсидирования в следующем году.

По данным главы птицеводческой ассоциации Руслана Шарипова, его организация с 2010 года ежегодно согласовывала годовые объемы субсидирования отрасли. Из-за изменения в подходах в распределении бюджетных средств в регионах в 2013 году, Союз птицеводов был исключен из процесса обсуждения программ субсидирования. Однако в 2014 году отраслевую ассоциацию вновь включили в ежемесячный механизм согласования дотаций на производство мяса птица и яйца. Это продолжалось до 2016 года, но в текущем году Союз в программе субсидирования не участвует, заявил Шарипов.

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В январе представители Союза птицеводов встречались с вице-министром сельского хозяйства Кайратом Айтугановым. «Данную встречу мы выпрашивали в течение двух недель, направляли письма, звонили, выходили на помощника, только после этого нас услышали и назначили встречу. В ходе данной встречи были согласованы многие предложения, но с выходом правил мы увидели неучтенные предложения, то есть в правила не включили субсидирование яйца, реализованного и переданного для производства яичного порошка. Также нами предлагалось увеличить субсидии на приобретение племенного суточного молодняка по мясному направлению до 800 тенге, в яичном направлении до 600 тенге за одного цыпленка, из расчета 50% стоимости. Касательно инвестиционного субсидирования - с 8 марта введены в действие новые правила без учета наших предложений. Не включены СМР (строительно-монтажные работы), нет племенного репродуктора, хотя все знают, что племенная база отсутствует в республике», - констатировал глава Союза птицеводов в ходе своего выступления.

В целом, по мнению лоббиста птицеводческой отрасли, предложения Союза не были учтены. Кроме того, птицеводы обратились с просьбой к МСХ создать фуражный фонд для птицефабрик в объеме полугодовой потребности птицефабрик до 300 тысяч тонн, но вопрос в профильном ведомстве еще не решен.

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«На сегодня в рамках новой государственной программы предусмотрено создание фуражного фонда на базе Продкорпорации в объеме 300 тысяч тонн ячменя для загрузки комбикормовых заводов и 250 тысяч тонн пшеницы на обновление резервного запаса продовольственного зерна. Но птицефабрики не смогут их получать, так как не относятся к категориям комбикормовых заводов и кооперативам», - отметил Шарипов в своем докладе.

По словам зампреда НПП «Атамекен» Нуржана Альтаева, в регионах при возмещении инвестиционных субсидий попадается очень много раздутых в бюджете проектов, которые выстроились в очередь для получения бюджетных средств. Во избежание завышенных смет в строительно-монтажных работах необходимы определенные потолки в технологической стоимостной цепочке при строительстве птицефабрик, считает он. Денег в программе возмещения инвестиционных субсидий объективно не хватает, в то время как запросы на них превышают возможности возвратности почти в три раза, притом, что в АПК сейчас начали перетекать инвестиции из строительного и нефтяного секторов, указал топ-менеджер «Атамекен». Он предложил посчитать стоимость проектов в птицеводстве, требующих инвестиционных субсидий, особенно в возмещении строительно-монтажных работ, и обосновать их экономический эффект в правительстве.

Отвечая на критику птицеводов по вопросу субсидий, Еркебулан Ахметов уточнил, что практически Союз птицеводов не исключен из механизма их распределения. «Предложение Нацпалаты были обоснованы тем, что учитывались не только предложения Союза, но и других участников. Здесь, конечно, возможно есть непроработанность со стороны Союза, потому что я, по крайней мере, консолидированного мнения не увидел здесь. Союз свои предложения дает, приходят другие товаропроизводители - они дают свои предложения. Здесь надо все-таки еще раз поставить перед Союзом встречный вопрос, чтобы все предложения тщательно в этой площадке обсуждались и после этого предоставлялось Нацпалате. Тогда им легче анализировать, но фактически Союз не исключен, в правилах сидит, но механизм, который сейчас там предусматривается, он ничем не ограничивается», - указал он.

По словам чиновника, состав комиссии может быть сформирован именно в Астане из специалистов-технологов. При этом инструмент технологического картирования позволяет оценить потребности и объемы в направлении средств на производство мяса птицы и яйца в регионах, согласовав их с акиматами. Механизм принятия решений по распределению объемов субсидий будет работать согласно внутреннему приказу НПП, где регламент может учесть предложения Союза птицеводов. Эта система с использованием технологических карт является гибкой и при рисках приписок можно выехать с проверкой на предприятия, отметил чиновник.

Комментируя вопрос создания фуражного фонда для птицефабрик, Ахметов констатировал, что не наблюдает должной активности со стороны птицеводов. По его информации, Продкорпорация собрала заявки на формирование объемов от 19 комбикормовых заводов, только 6 из которых представляют птицефабрики - «Казгер-Кус», ПК «Ижевский», ТОО «Рамазан», Усть-Каменогорская птицефабрика, Уральская птицефабрика и «Север-Птица». Остальные представители отрасли не заявлялись, хотя даже каких-либо ограничений по реализации предоставляемых объемов на рынке не устанавливалось, отметил он.

Говоря об инвестсубсидировании, чиновник сообщил, что с учетом обращений птицеводов будет пересмотрен утвержденный вариант механизма этого вида господдержки отрасли. На данный момент, по его словам, МСХ уже отработал с Союзом птицеводов паспорта по мясному и яичному направлениям, а также по племенному репродуктору. Они будут представлены на обсуждение и после будет принято окончательное решение по правилам инвестсубсидирования. Строительно-монтажные работы были исключены из статей возмещения из-за нехватки средств. Однако после уточнения республиканского бюджета было выделено дополнительно 33 млрд. тенге, их должно хватить на отсеянные в региональных комиссиях проекты, которые получат возврат части вложений, пояснил Ахметов.

Под занавес собрания птицеводов с инициативным словом выступил со-учредитель группы компаний «Шанырак» Максим Божко, в чей холдинг входят три яичные птицефабрики, бройлерная фабрика и племенной репродуктор.

«Я бы хотел выразить благодарность НПП «Атамекен» за то, что они включаются в эту работу и защищают интересы всех птицефабрик в Казахстане, а не избранных, которых защищает наше руководство Союза птицеводов. В данном случае мера, которая была принята в правилах субсидирования, на самом деле исключила только одну вещь: ежемесячное согласование объемов. Это был барьер конкретно для нашего предприятия, когда мы неделями ждали, чтобы наша заявка, уже один раз в год согласованная всей комиссией, правлением, но ежемесячно должны были ждать пока руководство Союза птицеводов соблаговолит эту заявку удовлетворить», - отметил он.

«Хочется, чтобы наш Союз птицеводов отражал мнение всех членов, наших пяти птицефабрик. Мы являемся членами этого союза и если в ближайшее время никаких кардинальных изменений в работе нашего правления и уважаемого председателя не предвидится, то я буду вынужден полностью, всем составом холдинга выходить из этого союза», - заявил Божко.