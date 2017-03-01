Расходы на добычу нефти удвоились

Крупные нефтяные компании сообщили о падении доходов в четвертом квартале прошлого года, передает vestifinance.ru.

Падение цен на нефть заставило крупные компании урезать расходы на разведку, сократить часть сотрудников, отложить запланированные проекты и заняться поиском более эффективных решений.

Это позволило добиться снижения точек безубыточности по нефтяным проектам. Тем не менее, это может оказаться временным фактором, учитывая, что нефтесервисные компании сегодня нуждаются в более высоких ценах для проведения буровых работ.

В некоторых случаях рост цен должен превысить целых 20%. В результате впервые за несколько лет может быть отмечен всплеск стоимости производства нефти. Rystad Energy считает, что затраты на средний проект по добыче сланцевой нефти могут вырасти на $1,60 за баррель, поднявшись до $36,50.

Reuters собрал ряд графиков, отображающих падение затрат на производство сланцевой нефти в разных частях США. Практически каждый крупный сланцевый бассейн столкнулся с падением безубыточных цен почти вдвое с 2013 года.

Согласно новому исследованию Apex Consulting Ltd., крупные нефтяные компании по-прежнему тратят больше средств на добычу эквивалента барреля нефти, чем это было до кризиса цен. Apex представили индекс, который измеряет ценовое давление на «supermajors» - группу ведущих мировых производителей, в составе которых ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Chevron Corporation, ConocoPhillips и Total.

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Из него следует, что затраты на разработку, осуществленные supermajors в 2015 году, выросли на 66% по сравнению с показателями 2011 года.

Затраты на разработку компании Eni, например, снизились на 32% в период с 2011 года по 2015 год, значительное достижение. Chevron и ExxonMobil также провели меры повышения эффективности, хотя и при более скромных цифрах, чем Eni.

Затраты Chevron упали на 6%, затраты Exxon снизились на 5% за пять лет. С другой стороны затраты на разработку у Royal Dutch Shell выросли в четыре раза. У ConocoPhillips и BP дела обстоят лишь немного лучше, затраты выросли примерно вдвое за этот период. В целом, затраты на разработку у supermajors выросли на 66% до $18,39 за баррель.

Эта цифра не включает затраты на разведку, а также финансирование текущих операций. Таким образом, «безубыточная цена» так часто цитируемая в СМИ, на самом деле, ненамного выше. ВР, к примеру, недавно признал, что его финансовое состояние не окажется безубыточным, если нефть по итогам торгов окажется на уровне $60 за баррель.

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Сейчас supermajors находятся в сложном положении. Они пытаются урезать расходы, чтобы поправить свои финансы и расплатиться с огромной кучей долгов, которые они накопили за последние несколько лет.

Тем не менее, их запасы будут снижаться, если они не смогут заменить их. Exxon, например, может заменить 67% нефти, произведенной в 2015 году.

Как отмечает Apex Consulting, нефтесервисные компании могут потребовать более высокие цены в будущем, так как увеличивается объем проводимых работ по бурению.