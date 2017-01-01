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Рынок недвижимости в 2017 году

01.01.2017 17:29   1727   0

Редакция "Къ" продолжает подводить итоги 2016 года и публиковать прогнозы на 2017 год. Казахстанские риэлторы поделились ожиданиями на рынке недвижимости. 

Какие тенденции наблюдались на рынке недвижимости в 2016 году?

Елена Грива, директор Агентства недвижимости "GrandEstateCompany", президент Объединенной Ассоциации Риэлторов Казахстана

– Уходящий год был интересным и не очень предсказуемым в отношении цен на недвижимость. Тенденция №1 – большее количество сделок проходит в тенге. Это говорит о повышении уровня доверия казахстанцев к национальной валюте.

Цены на недвижимость складываются из многих факторов (социально-экономических, наличия альтернативных областей выгодного и надежного размещения свободных средств, объемов строительства, политико-психологических факторов, месторасположения и характеристики объекта).

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При анализе изменения цен на недвижимость стоит учитывать разделение рынка на следующие сегменты: недвижимость по завышенной цене; недвижимость по цене, адекватной текущей экономической ситуации (адекватная (реальная) цена недвижимости – это цена сделки, по которой состоится продажа объекта, т.е., сумма, приемлемая для продавца и покупателя).

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Тенденции в отношении цен на недвижимость в 2016 году:

– большинство продавцов недвижимости по завышенной цене снизили до адекватной цены.

- продавцы недвижимости по адекватной цене практически не снижали цену. Адекватная (реальная) цена недвижимости – это цена сделки, по которой состоится продажа объекта, т.е., сумма, приемлемая для продавца и покупателя.

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- срок экспозиции объектов по адекватным ценам был от 1 до 3х месяцев. В Алматы торг при продаже по квартирам составил 10%, по домам –15%.

– Какой динамики цен на недвижимость вы ожидаете в 2017 году?

Для того, чтобы понять, что будет происходить на рынке недвижимости, необходимо учитывать факторы спроса, к которым относятся: платежеспособность населения, которая складывается от уровня доходов и тенденции его изменения; доступность кредитных средств; наличие областей надежного и выгодного инвестирования свободных денежных средств; мировые цены на нефть; объемы строительства; миграция; факторы политико-психологические и связанные с феноменом массового сознания. Изменения одного или нескольких факторов отразятся на ценах недвижимости.  Говоря о конкретных объектах, стоит   учитывать месторасположение, характеристики и количество аналогичных объектов на рынке.

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Так, в 2017 году ожидается ввод нового жилья в отдаленных от центра районах г. Алматы.  Это окажет влияние на цены недвижимости, расположенной в близлежащих районах. Хочу отметить, что это не будет трендом рынка, это будет характерно только для окраин города.  Не ожидается корректировки цена на недвижимость, расположенной ближе к центру и выставленной на продажу по реальной цене. 

Галым Искаков, руководитель агентства недвижимости RAMAZAN, член Объединенной Ассоциации Риэлторов Казахстана

– Каким был 2016 год для рынка недвижимости?

– В 2016 году в Астане большое количество домов было сдано по государственной программе в районе Байтурсынова/Кордай и налевом берегу за Хан Шатром. Это повлияет на то, что цены рядом стоящих домов не смогут поднимать цену. Однако есть другая сторона медали, для застройки земли заметно поднимутся в цене. И в начале строительства на первичном этапе будет стоить дороже, чем в уходящем году, так как инфраструктура развивается, и с подведением коммуникации проблем не возникнет.

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– Что будет с ценами на недвижимость в 2017 году?

– Ситуация на рынке недвижимости в начале 2017 (конкретнее, в 1 квартале) будет значительно отличаться от последних 5 лет. Если на практике начало года январь-февраль считается затишьем, то с 2017 года, по прогнозам, будет заметна активность. Связано это с повышением ценами на нефть, а также с приближением Экспо-2017. Рынок недвижимости в Астаненачнет двигаться, немаловажный фактор: повлияют на это иностранные инвесторы.

Сейчас зафиксирован спад количества квартир на продажу, и в целом рынок находится в стагнации.Рынок, как говорилось ранее, достиг своего ценового дна. И падать ему ниже уже некуда. Ниже себе стоимости с минимальной маржой от застройщика упасть уже не может. К счастью всех участников рынка, что ситуация идет в пользу для застройщиков Казахстана.

Что касается спроса на квартиры, раньше люди приобретали недвижимость на первичном рынке, сейчас в завершение и начало этого еще есть возможность приобрести квартиры на вторичном рынке по цене новостройки. Однако эта кампания уже завершается. Мы знаем,что 10 октября 2016 вступил закон о долевом участии, лицензию на строительство получат и получили только крупные компании, гиганты строительного бизнеса. Соответственно, конкурировать им будет не с кем, что приведет к плавному повышению цен. Однако расслабляться строительным компаниям с лицензиями не стоит, те компании, которые ее не получили, нашли другой выход, через ЖСК. Это новая лазейка. В сравнении ЖСК и ДДУ, в последнем есть гарантии от государства, и все договора регистрируются в акимате. В ЖСК пайщики на свой страх и риск приобретают жилье, в случае, если дом не достроят, помощи от государства не придется ждать. Но и это людей не останавливает, ведь низкие цены всегда привлекали.

Рекомендация продавцам и покупателям недвижимости: обращаться и сотрудничать с проверенными агентствами недвижимости. Это сэкономит миллионы тенге, массу времени и нервов. Профессиональная компания взвесит все риски, приблизив их к нулю. В 2017 года падения цен ожидать не стоит, чем раньше начнете действовать, тем выигрышнее будет ваша сделка.

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Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    49

  • 2. Стабилизация курса тенге
    42

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    137

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    25

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    40

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
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