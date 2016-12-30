Сланцевые компании США готовятся к увлечению добычи

Сланцевые компании после разочарования в начале года от обвала цен на нефть до минимума за 12 лет, готовы в будущем году наращивать производство и удовлетворять растущий спрос на сырье.

К такому настроению расположены большинство американских сланцевых компаний, в том числе Continental Resources и Pioneer Natural Resources.



Желание увеличить производства велико и подогрето растущими ценами на "черное золото", которое за год выросло в цене в два раза и сейчас штурмует отметку $57 за баррель нефти марки Brent. Аналитики предполагают, что если цена подойдет к уровню $70 за баррель, то добыча нефти только в США может увеличиться на миллион баррелей в сутки, что "съест" все снижение добычи со стороны стран ОПЕК. На фоне обещаний избранного президента США Дональда Трампа смягчить отраслевое регулирование и прогнозов аналитиков по улучшению финансовых показателей в следующем году производители сланцевой нефти нацелены только на рост.



Генеральный директор оклахомской Continental Гарольд Хэмм понимает, что всех игроков беспокоит возможность наращивания производства добычи со стороны американских сланцевых компаний, что неизбежно приведет к откату цен и новому ветку коррекций.



По последним данным, США добывают порядка 8,8 млн баррелей нефти в сутки, и почти 50% приходится на сланцы. Соглашение ОПЕК по сокращению добычи, которое было озвучено 30 ноября, обеспечило рост котировок нефти марки WTI рост до $53 за баррель. Отмечается, что рост до $60 может спровоцировать увеличение добычи в США на 500 тыс. баррелей, а нефть по $70 приведет к удвоению этого объема.



Еще больший рост цен может означать дополнительные млн баррелей, которые станут возможны в результате всплеска сланцевой нефтедобычи в США, заявили аналитики Macquarie Research Викас Двиведи и Уолт Канцлер.



Тем не менее у ОПЕК есть время, для того чтобы приспособиться, заявил Майкл Уитнер из Societe Generale SA. По мере роста цен затраты могут снизиться, так как нефтесервисные компании стремятся восстановиться на уровне самых лучших времен. Результат: самые крупные конкуренты ОПЕК могли бы бороться за то, чтобы оживить добычу достаточно быстро и сорвать повторное восстановление баланса на рынке нефти, считает Уитнер.



"Это займет некоторое время. Так что готовьтесь. Инвестиции набирают обороты, бурильщикам нужно время. Это постепенный процесс", — отметил Уитнер.



2017 год может не стать переломным моментом, которого ожидают многие. Это может произойти в 2018 году согласно оценкам Rystad Energy. И хотя объемы добычи, включая нефть и СПГ, увеличатся на 93 тыс. баррелей в день в следующем году, несмотря на обещанные сокращения, они могут вырасти в 10 раз в 2018 г. и затем до конца десятилетия показывать дополнительный рост, отметил Rystad Energy.

Нефть взяла планку в $57



