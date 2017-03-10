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СМИ: ОПЕК не будет продлевать пакт из-за сланцевиков

10.03.2017 17:02   1565   0

Чиновники Саудовской Аравии на закрытой встрече с американскими нефтекомпаниями сказали, что ОПЕК не станет продлевать глобальный нефтяной пакт, чтобы не дать ходу добычи сланцев в США, сказали Рейтер в четверг два источника в отрасли на условиях анонимности.

Сейчас между нефтедобытчиками во главе с лидером ОПЕК Саудовской Аравией и не входящей в клуб Россией и производителями сланцев в США установилось хрупкое перемирие после двух лет ценовых войн.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров и не входящие в картель государства, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки.

Соглашение должно помочь снизить избыток предложения на рынке, подтолкнувший нефтяные котировки к минимуму 12 лет.

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Но последовавший вслед за договорённостями ОПЕК+ рост цен на нефть спровоцировал увеличение добычи сланцев в США.

Представители крупнейших американских энергетических компаний на конференции CERAWeek в Хьюстоне раскрыли амбициозные планы по увеличению добычи нефти в стране.

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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, выступая на той же конференции во вторник, сказал, что сланцевым добытчикам в США не стоит рассчитывать, что с ростом цен на нефть "всё станет легко и просто".

Старшие советники министра на встрече с руководителями Anadarko, ConocoPhillips, Occidental Petroleum Corp, Pioneer Natural Resources, Newfield Exploration и EOG Resources пошли ещё дальше.

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"Один из советников сказал, что рост сланцевой добычи в США не ударит по ОПЕК, – сказал Рейтер глава одной из американских компаний, присутствовавший на встрече. – Он (советник) добавил, что ни мы, ни другие производители сланцев не должны автоматически полагать, что ОПЕК продлит пакт о сокращении добычи".

Саудиты организовали встречу, чтобы обменяться взглядами о ситуации на рынке и поделиться прогнозами добычи сланцевой нефти, сказали оба источника.

Представитель Conoco отказался от комментариев. Остальные пять компаний, присутствовавшие на встрече, не ответили на запрос Рейтер.

Энергетические чиновники Саудовской Аравии также отказались от комментариев.

Заседание состоялось после встречи генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо с представителями хедж-фондов и производителями сланцевой нефти в Хьюстоне, на которой обсуждалось снижение объёмов производства.

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В среду нефть подешевела на 5 процентов до годового минимума после рекордного роста запасов нефти в США, в основном за счёт добычи сланцевой нефти. Цены на нефть продолжили снижаться в четверг.

Увеличение запасов вызвало опасения того, что высокие объёмы добычи сланцевой нефти в США, Бразилии и Канаде могут превысить сокращение добычи у стран ОПЕК, а также не входящих в картель поставщиков.

Правительство США ожидает, что в 2017 году добыча нефти вырастет до 330.000 баррелей в сутки, в основном за счёт объёмов сланцевой нефти, но некоторые аналитики и производители прогнозируют рост вдвое больше.

Следующее заседание ОПЕК состоится 25-го мая в Вене. Предполагается, что на встрече добытчики будут обсуждать возможность продлить пакт о сокращении поставок.

На совместной пресс-конференции во вторник аль-Фалих, министр энергетики России Александр Новак, заместитель министра энергетики Мексики Альдо Флорес, министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби и генсек ОПЕК Баркиндо, сказали, что они довольны тем, как соблюдается соглашение.

В отличие от стран-нефтеэкспортёров и государственных производителей нефти, не входящих в картель, американские производители не ограничены в своих действиях.

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