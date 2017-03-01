Состоялась первая отгрузка кашаганской нефти на танкер NEW AMORGOS

28 февраля была отгружена первая партия Siberian Light в порту Новороссийска, поставленная по новому маршруту АО «КазТрансОйл», передает пресс-служба АО «КазТрансОйл».

Поставка данной партии нефти стартовала в январе 2017 года и производится впервые по новому маршруту - по нефтепроводу «Атырау – Самара», принадлежащему АО «КазТрансОйл», с сохранением качества сырья, и дальнейшей транспортировкой по системе ПАО «Транснефть» в общем потоке малосернистой сибирской легкой нефти до порта Новороссийска.

До этого времени по нефтепроводу «Атырау – Самара» первые партии кашаганской нефти поставлялись в смеси с другими сортами казахстанской нефти, которые далее транспортировались по системе ПАО «Транснефть» в смеси с российской Urals. При этом нетбэк поставок в потоке малосернистой сибирской легкой нефти, в сравнении с Urals, существенно выше, что значительно выгодней для отечественных нефтяных компаний и в целом – для Казахстана.

В будущем ожидается, что по новому маршруту, позволяющему транспортировать кашаганскую нефть с сохранением качества сырья, будет поставляться легкая нефть других казахстанских месторождений.

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