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Запущен новый трубопроводный маршрут для кашаганской нефти

17.02.2017 17:41   807   0 Автор: Ербол Казистаев

Начиная с января 2017 года по нефтепроводу «Атырау – Самара» ведется транспортировка кашаганской нефти, с сохранением качества сырья, для дальнейшей транспортировки по системе ПАО «Транснефть» в общем потоке малосернистой сибирской легкой нефти до порта Новороссийска и последующего экспорта.

Это результат совместной работы АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» по созданию нового трубопроводного маршрута, благодаря которому транспортировка нефти Кашагана осуществляется по нефтепроводу из Атырау до Самары с сохранением качества нефти.

"Мы впервые за всю историю нашей компании начали транспортировку легкой нефти Кашагана по нефтепроводу из Атырау до Самары с сохранением качества сырья, - отметил генеральный директор (председатель правления) АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов. - Далее нефть идет транзитом по системе нефтепроводов Транснефти, в общем потоке малосернистой сибирской легкой нефти, до Новороссийска. До этого времени через нефтепровод «Атырау – Самара» поставлялась казахстанская нефть в объеме до 15 млн тонн в год, которая далее транспортировалась по системе ПАО «Транснефть» в смеси с российской Urals, в том числе и первые партии кашаганской нефти. При этом нэтбэк поставок в потоке малосернистой сибирской легкой нефти, в сравнении с Urals, существенно выше, что значительно выгодней для отечественных нефтяных компаний и в целом – для Казахстана. В будущем мы ожидаем, что по данному маршруту будет транспортироваться легкая нефть других казахстанских месторождений. Подчеркну, что АО «КазТрансОйл» как национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу всегда действует в интересах грузоотправителей, АО НК «КазМунайГаз» и Республики Казахстан".

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Отгрузка кашаганской нефти в порту Новороссийска будет производиться отдельными танкерными партиями, по 80 тысяч тонн. Отгрузка первого танкера с кашаганской нефтью ожидается 22-23 февраля т.г. В будущем объемы таких поставок могут составить до 3 миллионов тонн в год.

Справка:

Прием нефти с месторождения Кашаган в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» начался 11 октября 2016 года. Нефть транспортировалась по участку нефтепровода «Атырау-Самара» и отгружалась через порт Усть-Луга (РФ). По состоянию на 16 февраля 2017 года прием кашаганской нефти в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» составил 219 тыс. тонн.

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