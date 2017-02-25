США подрывают все усилия ОПЕК стабилизировать цены на нефть

Падение импорта сырой нефти в США может означать, что сокращение производства ОПЕК начинает оказывать влияние на предложение нефти в глобальном масштабе. Тем временем объемы производства нефти в США выросли до отметки 9 млн баррелей в сутки, чего не наблюдалось с апреля прошлого года. Похоже, что производители в США решили в полной мере воспользоваться сложившейся благоприятной конъюнктурой. Пока ОПЕК сдерживает свое производство, а буровая активность в США продолжает расти в условиях роста цен на нефть, наращивание добычи в Соединенных Штатах будет прогрессировать, говорят аналитики. Главный вопрос состоит в том, как ОПЕК будет реагировать на растущий уровень предложения из США, сообщают Investing.com.

Запасы нефти выросли меньше, чем ожидалось на прошлой неделе, на фоне падения объемов импорта до минимальных значений с ноября прошлого года.

Управление энергетической информации (EIA) сообщило вчера вечером о том, что рост запасов нефти в США за прошлую неделю составил 564 тыс. баррелей, в то время как аналитики ожидали гораздо большего прироста – на 3,4 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов сократились.

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Импорт сырой нефти в США упал на 14% до 7,29 млн баррелей в сутки за неделю, завершившуюся 17 февраля, по сравнению с 8,49 млн баррелей в предыдущую неделю, по предварительным данным EIA.

Замедление наращивания запасов и поставок в США из-за рубежа может свидетельствовать о том, что сокращение производства ОПЕК начинает оказывать влияние на предложение нефти в мире.

«Резкое сокращение темпов наращивания запасов в США было обусловлено снижением импорта», – уверена Амрита Сен, главный стратег по рынку нефти британской консалтинговой компании Energy Aspects, в комментариях агентству Bloomberg.

Между тем, производство нефти в США выросло до 9,001 млн баррелей в сутки против 8,977 млн неделей ранее, по данным EIA. Объем добычи не превосходил 9 млн баррелей с прошлого апреля. Пик производства нефти в США был зафиксирован в середине 2015 года, когда он достиг 9,6 млн баррелей. Производство снижалось в течение следующих 12 месяцев, достигнув «дна» на уровне 8,4 млн баррелей в сутки в октябре 2016 года.

Вчерашняя статистика подтвердила прогноз EIA от начала февраля, согласно которому производство нефти в США в этом году может увеличиться до 9 млн баррелей (на 0,23 млн относительно 2016 года), поскольку после трех месяцев спада добыча на сланцевых месторождениях в феврале, вероятно, начала восстанавливаться.

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На уходящей неделе поддержку нефтяным ценам оказали данные о высокой степени соблюдения договоренностей по сокращению производства нефти и оптимистичные комментарии представителей ОПЕК относительно возможного дальнейшего сокращения добычи. Напомним, что по информации ОПЕК, страны-члены ОПЕК выполнили условия соглашения более чем на 90%.Тем временем страны вне ОПЕК выполнили условия сделки по сокращению добычи нефти на 60%, сообщили источники в картеле.

«На этой неделе ОПЕК успешно играла на повышение, вселяя в рынок уверенность, что их сокращения будут иметь влияние на решение проблемы избытка предложения, – отметил главный эксперт по глобальным нефтяным рынкам и энергетическим сценариям аналитической компании IHS Джим Буркхард. – Но каждое действие ОПЕК влечет за собой реакцию. Это может занять некоторое время, но в ближайшие месяцы реакцией будет рост добычи нефти в США»

Вероятность наращивания добычи в США тем более велика, что президент США Дональд Трамп планирует ослабить регулирование в энергетическом секторе и активно поощрять рост производства. Буркхард считает, что производство в США вырастет еще на 600 тыс. баррелей в сутки, то есть вернется к недавним пикам.

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Главный вопрос состоит в том, как ОПЕК будет реагировать на растущий уровень предложения из США.

Напомним, что Организация стран-экспортеров нефти обязалась сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, тогда как страны, не входящие в картель, согласились снизить суточную добычу на 558 тыс. баррелей в сутки. Картель взял на себя обязательства по сокращению производства в течение шести месяцев (начиная с 1 января 2017 года) с возможностью продления соглашений. Организация проведет очередное заседаниев мае, чтобы обсудить свои дальнейшие шаги.

«Это большой вопрос, – говорит Буркхард. – Тем более, что производство в США вырастет к тому времени. Неужели они снова пойдут на сокращение? Ценовая конъюнктура за неделю или две до встречи будет иметь огромное влияние решение ОПЕК».