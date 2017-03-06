Страны ЕАЭС получат экономический эффект около $25 млрд при снижении энергоемкости ВВП

Состояние топливно-энергетического комплекса стран Евразийского экономического союза в области энергобезопасности, энергосбережения, энергоэффективности и экологии обсудили на Научно-практической конференции, организованной членом Коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкулом Жунусовым, передает пресс-служба ЕЭК.

«Рациональное, поступательное внедрение новых энергосберегающих и экологичных технологий позволит сократить производственные расходы, уменьшить себестоимость продукции и услуг, улучшить состояние окружающей среды. Благодаря координация усилий пяти стран в этой сфере можно существенно повысить их эффективность», - считает Адамкул Жунусов. Снижение энергоемкости ВВП в целом Союза на 20% позволит получить экономический эффект около 25 млрд долл.

Участники мероприятия признали целесообразным расширить деятельность Евразийской экономической комиссии в области энергобезопасности, энергосбережения, энергоэффективности и экологии. Для этого Комиссия подготовит соответствующие изменения в Договор о ЕАЭС в сфере энергетики. Их планируется вынести на рассмотрение президентов стран Союза.

По результатам конференции также было принято решение активизировать совместную работу Комиссии, научного сообщества и государственных органов стран ЕАЭС по определению общих подходов к оценке рисков для энергетической безопасности и мониторинга ее индикаторов, повышению надежности работы энергетического оборудования, подготовке кадров, а также внедрению современных технологий в производство тепловой и электрической энергии.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.