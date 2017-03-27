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Страны ОПЕК выполнили условия соглашения о сокращении добычи нефти на 106%

27.03.2017 11:34   521   0
Эксперты допускают как некоторый рост ценового графика на нефть, так и снижение – в пределах $50-54 за баррель, передает vestifinance.ru.
 
На нефтяные цены на этой неделе повлияют результаты прошедшей встречи министров стран ОПЕК и “сочувствующих“ государств, а также традиционная статистика от Минэнерго США.
 
Одним из ключевых событий на текущей неделе стало заседание комитета по мониторингу сокращения добычи, состоявшееся в минувшие выходные в Эль-Кувейте. Как сообщил по его завершению министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук, страны ОПЕК выполнили условия соглашения о сокращении добычи нефти на 106%. Тогда как участвующие в сделке страны-нерезиденты, по оценке министра, снизили добычу на 64% 
 
30 ноября 2016 г. в Вене страны ОПЕК договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня - в 32,5 млн баррелей. После чего 10 декабря 11 государств, не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тыс. баррелей. Как рассказал министр энергетики РФ Александр Новак, российская сторона на текущий момент сократила добычу нефти на 185 тыс. баррелей в сутки. По графику, до конца марта она должна увеличить этот показатель до 200 тыс. 
 
В целом же, участники соглашения по сокращению нефтедобычи уменьшили ее на 94%. В этой связи, г-н Новак заметил: “Мы еще раз подтвердили необходимость исполнения всеми странами на 100% своих обязательств и странами, не входящими в ОПЕК, — ускоренного достижения тех целей, которые были поставлены в декабре”. 
 
После появления предыдущих данных, показавших очередной рост запасов нефти, Brent в моменте опустилась ниже $50 за баррель. Рынок подал сигнал Саудовской Аравии, что без ее дальнейшего участия цена будет ниже. И на следующий день министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что экспорт в США упал в марте на 300 тыс. б./д. 
 
В минувшее воскресенье министр нефти Кувейта постарался добавить оптимизма, заверив, что при достижении заявленной общей цели по снижению нефтедобычи, “мы увидим ребалансировку рынка к третьему кварталу 2017“. Предполагается, что на обеспечение баланса на рынке также повлияют переговоры о продлении соглашения по сокращению добычи, действующего до конца июня. Этот вопрос профильные министры условились дополнительно обсудить в апреле с тем, чтобы 25 мая принять итоговое решение. 
 
Тогда как в Эль-Кувейте о готовности Багдада поддержать любое решение ОПЕК по стабилизации рынка нефти и, в том числе по продлению соглашение о сокращении добычи известил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби. В субботу вечером и министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа запустил свою порцию словесных интервенций, призвав в Facebook продлить соглашение стран ОПЕК и вне ОПЕК еще на три-четыре месяца.
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Цитата дня
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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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