Сырьевой сектор восстанавливается после падения в прошлом году. За январь-сентябрь текущего года сырьевые предприятия (крупные, средние и малые) совокупно получили почти 2 трлн тенге чистой прибыли, показывая восстановление позиций после падения в прошлом году. По сравнению с размером чистого результата за 9 месяцев 2015 года сырьевики нарастили прибыль на 28%.

Горнодобывающий сектор по-прежнему остается базисной отраслью для экономики Казахстана, доходы в несырьевых секторах промышленности растут гораздо медленнее. В текущем году обрабатывающие предприятия, главный таргет для господдержки, совокупно заработал всего 1 трлн тенге прибыли. Это самый высокий результат за последние 5 лет, однако ниже уровня прибыльности в сырьевом секторе.

Число предприятий отрасли, показавших прибыль, резко сократилось в начале текущего года, однако в 3 квартале фиксируется восстановление их рядов. За квартал количество прибыльных горнодобывающих компаний выросло на 10%, с 134 до 148 предприятий.

За июль-сентябрь 2016 года средняя норма прибыли на 1 такое предприятие составила 2,4 млрд тенге.

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Соответственно, сокращается количество убыточных сырьевых предприятий - в 3 квартале 2016 года их насчитывалось всего 62, что на 13% ниже, чем было в апреле-июне.

Позитивный момент в том, что рост прибыли горнодобывающих предприятий основан на органическом росте доходов от основной деятельности. В общем объеме доходов, полученных за январь-сентябрь текущего года, порядка 88% составляет выручка от продаж товаров и услуг. Год назад доходы от профильной деятельности составляли всего 82,5%.

На этом фоне сокращается помощь акционеров - доля прочих доходов в структуре совокупной выручки упала до 9% с 14% год назад.

В результате рентабельность продаж в сырьевом секторе увеличивается - в январе-сентябре текущего года маржинальность основной деятельности оценивается в 25%, год назад показатель был на уровне 24%.

Причем рост эффективности продаж в секторе показывают как крупный бизнес, так и малые предприятия. Рентабельность продаж крупных и средних горнодобывающих предприятий выросла за год с 25% до 25,3%. В малом секторе рост более существенный - прибыльность реализации товаров и услуг составила почти 23%, а год назад она была на уровне 19%.

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Уровень рентабельности продаж в крупном секторе резко вырос - порядка 20% выручки от продаж генерируют чистую прибыль. Год назад продажи крупных и средних предприятий из-за возросших расходов оборачивались убытками.

Рентабельность продаж в крупном секторе превышает показатели деятельности в малом бизнесе - по итогам января-сентября 2016 года уровень показателя составил 11%.