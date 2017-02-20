Таиланд представил свой будущий павильон ЭКСПО-2017

Королевство Таиланд анонсировало начало работы над павильоном страны на выставке ЭКСПО-2017. Как заявляют организаторы, экспозиция будет носить название «Биоэнергетика для всех», целью ее является демонстрация преобразования сельскохозяйственной продукции в энергию будущего.

Королевство Таиланд представило свой будущий павильон ЭКСПО-2017. По словам организаторов, он будет разделен на 3 выставочных зала. Первый представит историю Таиланда, во второй робот-манекен расскажет об энергетике будущего, а в третей гости могут сами участвовать в разработке бионергетики.

По словам посла Королевства Таиланд в Казахстане Ната Пиньоваттаначипа, Казахстан, как и Таиланд, большое внимание уделяет сельскому хозяйству. И Королевство может поделится своим опытом разработки возобновляемых источников энергии из биомассы.

«Для нас большая честь принять участие в международной выставке ЭКСПО-2017. Целью нашей экспозиции станет популяризация выработки электроэнергии из биологических, возобновляемых энергоресурсов с целью снижения выброса диоксида углерода», - заявил посол.

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