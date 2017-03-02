В 2017 году в Казахстане увеличат производство аффинированного золота

В 2017 году ТОО «Тау-Кен Алтын» планирует произвести не менее 15 тонн аффинированного золота, передает МИА "Казинформ".

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК Тимур Нурашев.

«По итогам 2016 года ТОО «Тау-Кен Алтын» закончило с производственным ростом на 18,8%. В 2015 году предприятием произведено 10,1 тонн, в 2016 году 12 тонн, в 2017 году перед нами стоит задача по производству не менее 15 тонн аффинированного золота, что даст возможность получения статуса LondonGoodDelivery», - сказал Нурашев.

Нуршев отметил, что в 2015 году завод был оснащен передовой технологической линией по безкислотному разделению золота, серебра и других примесей металлов на основе вакуумной дистилляции, что позволило снизить себестоимость аффинажа на 40% в сравнении с первыми годами работы. На сегодняшний день стоимость переработки золота на ТОО «Тау-Кен Алтын» уравнялось со стоимостью переработки на российских заводах.

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«Дальнейшее развитие завода предусматривает производство продукции более высоких переделов, в частности изготовление заготовок для ювелирных и технических изделий, а также приобретение линии штамповки, которая позволит выпускать катанки, проволоки, нить, полосы, трубки», - добавил Нурашев.

Кроме того он сообщил, что до конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию линию технологического оборудования гидрометаллургического осаждения золота в действующую технологию, что позволит увеличить номенклатуру переработки.

В 2016 году на заводе переработаны ломы ювелирных изделий из золота в объеме 155 кг, и реализовано предприятиям ювелирного производства 15 кг золота.