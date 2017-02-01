В Казахстане грядет дальнейшее повышение цен на топливо

В Казахстане продолжает дорожать бензин. На крупных АЗС страны в середине первого месяца года подскочили цены на топливо самой ходовой марки АИ-92. В частности, компания «ҚазМұнайГаз Өнімдері» сообщила о росте цен до уровня 137 тенге за литр. В качестве причины общего повышения стоимости этой марки топлива в середине января в компании назвали изменение оптовых цен в начале месяца.

«В пересчете на литр это увеличило цену закупа на 3,5–4 тенге. Цена на бензин АИ-92 на крупных региональных АЗС находилась в пределах 135–145 тенге за литр. Наибольшие средние цены наблюдались в северных регионах республики, где имеется заметная зависимость от импорта из Российской Федерации. В этих регионах более дорогой импорт устанавливает баланс цен на уровне 140–142 тенге за литр», – сообщили в компании в прошлый четверг, 26 января.

А в России цены на ГСМ весь январь продолжают демонстрировать нехарактерный для начала года рост. За неделю со второго по восьмое января, по данным Росстата, цены на бензин марки АИ-92 в РФ выросли на 0,2%, на дизельное топливо – на 0,9%. С 10 по 16 января цены и на солярку, и на бензин подскочили еще на 0,2%. А в период с 17 по 23 января темпы роста ускорились – средние цены на бензин выросли на 0,3%, на ДТ – на 0,5%.

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В российских СМИ отмечалось, что оптовые цены на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновили свои исторические максимумы. Ввиду нашей 30%-ной зависимости от экспортных поставок из РФ, повышение цен в соседнем государстве, как уже было отмечено, сказалось и на ценах в Казахстане. Их рост, по грубой оценке, в разных регионах страны составил от одной до шести тенге. При этом в ближайшем будущем увеличение может продолжиться, продолжая копировать ситуацию в России.

Отметим, что традиционно зимой нефтяные компании снижают оптовые цены на ГСМ из-за низкого спроса. Но и в России, и в Казахстане ситуация сложилась неординарная. В РК, как отметили в «ҚазМұнайГаз Өнімдері», за счет снижения потребления топлива в праздничные дни остатки бензина АИ-92 по итогам декабря частично восполнились. «Однако сложившийся на начало года объем нефтепродукта является нехарактерно низким для января – традиционно в этом месяце происходило накопление остатков. Между тем, для восполнения остатков необходимо увеличивать импорт, стоимость которого тоже повышается в связи с ростом цен в России», – подчеркнули в компании.

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А в России указанное повышение произошло из-за снижения с начала года пошлины на экспорт нефтепродуктов, что сделало его более выгодным, нежели реализацию на внутреннем рынке.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша прокомментировал ситуацию российскому порталу BFM.Ru: «Растут цены в оптовом звене. Оптовое звено – это не только биржевые цены, это цены еще и мелкого опта. То есть крупный опт – идут через биржу в том числе и прямые поставки, мелкий опт – это то, что отпускается с нефтебаз, сбытовых структур и нефтяных компаний. И там, и там цены растут, естественно, цены мелкого опта существенно выше, чем биржевые. Рост обусловлен теми явлениями, которые происходят в нашей стране с налоговым маневром, с изменением параметров в налоговом маневре, это снижение экспортных пошлин, что за собой ведет рост так называемого экспортного паритета, естественно, рост мировых цен, что делает экспортный паритет еще выше. И тот факт, что у нас все-таки вырос налог на добычу полезных ископаемых, в соответствии с параметрами налогового маневра, а снижения акцизов, которое было предусмотрено именно для того, чтобы цены внутренние росли, не произошло. То есть НДПИ растет, а акциз, который должен был бы снижаться – не снижается, а по целому ряду нефтепродуктов даже растет. Все эти факторы толкают оптовые цены, к сожалению, вверх».

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А следом за оптовыми ценами в РФ продолжат расти и розничные в Казахстане. В «ҚазМұнайГаз Өнімдері» прогнозируют, что необходимость увеличить долю импорта направит тренд розничных цен до уровня 140–145 тенге за литр, что, по мнению компании, является на текущий период балансирующей ценой. «Выравнивание цен позволит беспрепятственно импортировать нефтепродукты, то есть позволит предотвратить дефицит топлива. При этом оптовые цены на топливо отечественного производства не стоят на месте и постепенно увеличиваются до уровня паритета оптовой цены импорта из России», – прокомментировали ситуацию в компании.

Зависимость Казахстана от поставок топлива из России – не новость, и рост цен на ГСМ в РК объяснялся их повышением у соседей не единожды. И учитывая, что биржевые цены на топливо на Санкт-Петербургской бирже продолжают свой рост, логично предположить, что в скором времени Казахстан накроет еще одна волна повышения цен. Во всяком случае, некоторые эксперты не исключают такую вероятность.

О проводимой в Российской Федерации в настоящее время налоговой реформе в сфере недропользования и зависимости Казахстана от российского топлива в конце декабря прошлого года говорил и министр энергетики РК Канат Бозумбаев. «По бензину мы процентов на 30 зависим от ценообразования на рынке Российской Федерации, потому что 70% до сегодняшнего дня мы за счет внутреннего производства покрываем, а 30% – импортируем. Там [в России] всю тяжесть налогового бремени переносят с добычи на реализацию», – сказал Бозумбаев, добавив, что постоянно находится в прямом контакте с министром энергетики России Александром Новаком.

К слову, в рамках той беседы г-н Бозумбаев заявил, что цены на топливо на внутреннем рынке РК являются стабильными, а на вопрос об их возможном повышении в течение 2017 года отвечать отказался, аргументируя это тем, что не хочет формировать инфляционные ожидания на внутреннем рынке. Но, судя по уже произошедшему росту цен, вряд ли их можно назвать стабильными.

Помимо оптовых цен на ГСМ, проводимая в РФ реформа в дальнейшем может сказаться и на розничных, что также может оказать косвенное влияние на Казахстан. В соответствии с подписанным Владимиром Путиным в декабре прошлого года законом, в России будут увеличиваться ставки акцизов на нефтепродукты. Касательно того, вырастет ли вместе с акцизами цена на топливо, эксперты высказывают разные мнения. Но в том случае, если повышение все же произойдет, на казахстанские цены напрямую это не повлияет, поскольку акцизы платятся потребителями внутри страны. Однако это может оказать на Казахстан косвенное влияние, так как существует риск увеличения серого экспорта – более дешевого из-за существенной разницы в налогах казахстанского топлива в Россию в приграничных регионах, что, в свою очередь, может спровоцировать дефицит и, следовательно, рост цен.

Стоит напомнить, что именно существенная разница в ценах с Россией и Кыргызстаном, провоцирующая «перетоки» топлива, стала причиной отмены в 2015 году государственного регулирования цен на бензин АИ-92/93, а в августе прошлого года – на дизельное топливо.

В ноябре 2016 года министр энергетики РК говорил и о необходимости принять в 2017 году решение о дерегулировании цен на бензин марки АИ-80. На сегодняшний день только он входит в перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен.

Возвращаясь к теме увеличения акцизов в России, отметим, что оно будет осуществляться последовательно в течение 2017–2019 годов. Но в 2017 году акцизы повысились только на дизельное топливо – на 25,5% по сравнению со ставкой на 2016 год. Акцизные ставки на бензин низких экологических классов вовсе останутся на прежнем уровне, а на бензин пятого экологического класса ставка акциза вырастет только в 2018 году, почти на 4%.

Пока повышение акцизов не оказало прямого воздействия на рост цен, а насчет того, повлияет ли оно на ценообразование вообще, повторимся, мнения экспертов неоднозначны.

Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС), считает, что влияние акцизов на рост цен велико. Его слова, сказанные 18 января на «правительственном часе» в Совете Федерации приводит информационное агентство Rambler News Service: «Почему такой рост [цен на топливо] идет все-таки? Потому что мы все время акцизы новые вводим. (…) Любое назначение акциза прямо транслируется в цену».

Ранее Артемьев заявлял, что в ближайшие 10 лет рост цен на топливо в РФ не будет превышать инфляцию, которая в 2017 году прогнозируется в России на уровне 4%.

С этой позицией солидарна заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова. «Мы не ожидаем резкого роста цен на бензин, скорее всего, он не превысит ожидаемой в 2017 году инфляции. Вместе с тем мы полагаем, что рост цен на бензин благодаря повышению акцизов, конечно, будет. Среди других факторов, которые приведут к подорожанию нефтепродуктов в России, будет также и дорожающая нефть», – поделилась г-жа Мильчакова с «Къ». По ее словам, наиболее сильно может подорожать премиальный автобензин (АИ-95 и выше), также может подорожать дизельное топливо экологического класса.

Эксперты поделились своим мнением и касательно влияния возможного последующего повышения цен в России на стоимость топлива в Казахстане. Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов говорит, что осуществление части поставок нефтепродуктов в Республику из-за рубежа может оказать влияние на дальнейший рост цен. «В целом, предпосылки для увеличения стоимости топлива в Казахстане существуют, но не факт, что это обязательно произойдет везде и на одинаковую величину. Возможно, что дальнейшее развитие топливного рынка в стране, увеличение конкуренции, поможет в установлении более гибкой ценовой политики, хотя это не гарантирует отсутствия возможных повышений стоимости топлива в дальнейшем», – говорит аналитик.

Своим мнением с «Къ» поделился также фрахтователь и операционист по шипингу компании KMG Trading AG Марат Лама Шариф: «Безусловно, действия в России могут повлиять на рынок нашей страны в краткосрочном периоде. Однако в 2017 году «КазМунайГаз» должен завершить модернизацию всех трех нефтеперерабатывающих заводов в стране. Увеличится глубина переработки нефти и объемы. Обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами должно пойти на высоком уровне в 2017 году».

А Наталья Мильчакова считает, что, как и в России, в Казахстане в этом году цены на топливо вырастут в пределах уровня инфляции: «По нашим прогнозам, в 2017 году инфляция в Казахстане может составить 7–8%, можно ожидать, что бензин и дизельное топливо будут расти в цене аналогичными темпами, но не выше».

Для сравнения, за 2016 год, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, цены на бензин в Казахстане выросли на 13,7%, на дизельное топливо – на 35,3%. Годовой уровень инфляции при этом составил 8,5%. А в 2017 году, по прогнозам Национального банка РК, инфляция будет находиться в целевом коридоре 6–8% при цене на нефть в 40 долларов за баррель.