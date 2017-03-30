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В Казахстане предложили ужесточить наказание за незаконную добычу и оборот золота

30.03.2017 17:33   797   0
На совещании по проблемам золотодобывающей отрасли Казахстана и вопросам старательской деятельности предложили ужесточить наказание за незаконную добычу и оборот золота, передает пресс-служба АГМП.
 
 В совещании приняли участие руководители золотодобывающих предприятий, ответственные работники Министерства по инвестициям и развитию РК и Министерства финансов РК. 
 
В своем вступительном слове к участникам совещания, исполнительный директор ассоциации Николай Радостовец отметил, что в золотодобывающей отрасли накопилось много вопросов, касающихся переработки, вывоза сырья, взаимоотношений с Нацбанком и других аспектов. 
 
Так, о незаконной добыче и обороте золотосодержащего сырья и продуктов его переработки сообщил генеральный директор АО «ГМК «Казахалтын» Евгений Балашов. Он привел анализ административных и уголовных правонарушений, совершенных на предприятиях акционерного общества и в прилегающих населенных пунктах за период с 2013 по 2016 годы. Согласно приведенным данным, отмечается незаконное проникновение посторонних лиц на территорию и объекты общества, в том числе на подземные горизонты шахт и карьеры, через стволы шахт или незаконные пролазы, с целью совершения хищения золотосодержащего материала. Происходит незаконная добыча и переработка золотосодержащей руды жителями населенных пунктов, прилегающих к рудникам, а также приезжими из других регионов республики (20% от общего числа нелегальных старателей - приезжие из других областей РК и ближнего зарубежья).
 
Нарушители воспрепятствуют нормальному функционированию предприятий общества, что выражается в проведении несанкционированных буровзрывных работ, создает реальную угрозу жизни и здоровью работников общества, сопровождается повреждением и выводом из строя оборудования. В населенных пунктах региона функционируют многочисленные нелегальные места скупки и переработки золотосодержащей руды, что стимулируют активный интерес к незаконному золотодобывающему промыслу и является финансовым источником нелегального старательства.    
 
- Подсчет экономических потерь общества от хищений ориентировочно составляет более 100 кг. золота ежемесячно, что соответственно влечет за собой не только убытки обществу, но и потерю государством значительных налоговых поступлений в бюджет, - подчеркнул Е. Балашов. 
 
По его словам, основной причиной неэффективности принимаемых мер по противодействию незаконной добыче и обороту золотосодержащей руды является несовершенство действующего законодательства, что диктует необходимость внесения изменений и дополнений в ряд нормативно-правовых актов республики. 
 
- В связи с этим созданной при прокуратуре Акмолинской области совместной межведомственной группой, при активном участии специалистов общества были разработаны предложения по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, - сообщил руководитель «Казахалтына».   
 
Существенная поддержка отечественной ювелирной промышленности обеспечивается максимально возможная переработка золотосодержащего сырья на территории Казахстана. Как следствие, значительно сократился вывоз необработанного золота из территории РК в за рубеж. Так, если в 2013 году из общего объема необработанного золота вывезено за рубеж 9,6 тонн, то 2014 году - 8,24 тонн, а в 2015 году - 6,8 тонн, т.е. на 29,2% меньше, по сравнению с 2013 годом. За 2016 год произведено более 75 тонн необработанного золота, из которого произведено около 37 тонн аффинированного золота и реализовано в Национальный банк РК. 
 
О роли аффинажного завода ТОО «Тау-Кен Алтын» в развитии ювелирной отрасли Казахстана рассказал директор товарищества Мейрамгали Тлеужанов. В соответствии с Законом РК «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» аффинажные предприятия республики имеют возможность реализовывать аффинированное золото напрямую производителям ювелирных изделий. Для этой цели государственный аффинажный завод «Тау-Кен Алтын» совместно с Министерством по инвестициям и развитию каждые полгода резервирует 150 кг аффинированного золота. 
  
Как сообщил руководитель предприятия, в четвертом квартале 2016 года и первом квартале 2017 года ТОО «Тау-Кен Алтын» реализовало 28,6 килограмм аффинированного золота 10 казахстанским ювелирным компаниям. Также было продано 3,5 килограмма аффинированного серебра. Золото, нереализованное ювелирам, приобретает Нацбанк. 
 
М. Тлеужанов отметил, что в соответствии с пожеланиями отечественных ювелиров золото реализуется с аффинажного предприятия по цене Лондонской биржи металлов без добавленной стоимости и НДС. Учитывая, что это начало, и процесс обеспечения аффинированного золота ювелирным предприятиям Казахстана только начался, ожидается увеличение заявок от ювелиров в 2017 году. 
 
Однако существует ряд проблем, ожидающих своего решения. Так, по словам директора ТОО «Тау-Кен Алтын», необходимо кардинально улучшить действующую административную процедуру возврата НДС, которая является проблемой для большинства предприятий добывающего и перерабатывающего горнорудного сектора. 
 
Кроме того, в целях стимулирования ювелирной промышленности и развития аффинажного рынка необходимо отменить НДС на импорт необработанных драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, а также освободить от НДС всё реализуемое серебро по примеру освобождения от НДС реализуемого золота. 
 
Он также внес предложение о принятии законодательного акта о регулировании деятельности ломбардов. Эта сфера вбирает в себя солидный оборот драгоценных металлов, но ввиду правового вакуума существуют огромные риски как для продавцов, так и для покупателей. В данной области необходимо решить вопросы, связанные с защитой прав залогодателей, обязательств залогодержателей - ломбардов, устранить имеющиеся пробелы по начислению НДС при реализации заложенного имущества, убежден он. 
 
По итогам совещания принято решение: золотодобывающим компаниям и аффинажному заводу представить в АГМП обоснованные расчеты и необходимые материалы для их анализа, а также внести предложения к проекту Кодекса о недрах по вопросам старательской деятельности. После их рассмотрения АГМП при необходимости обратиться в уполномоченные органы с предложением о создании рабочей группы по внесению изменений и дополнений в законодательные акты в части решения проблемных вопросов золотодобывающих предприятий.
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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому граждане РК к 2020 году должны выплачивать 5% от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    5

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    0

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    7

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    9

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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