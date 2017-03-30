В Казахстане предложили ужесточить наказание за незаконную добычу и оборот золота

На совещании по проблемам золотодобывающей отрасли Казахстана и вопросам старательской деятельности предложили ужесточить наказание за незаконную добычу и оборот золота, передает пресс-служба АГМП.

В совещании приняли участие руководители золотодобывающих предприятий, ответственные работники Министерства по инвестициям и развитию РК и Министерства финансов РК.

В своем вступительном слове к участникам совещания, исполнительный директор ассоциации Николай Радостовец отметил, что в золотодобывающей отрасли накопилось много вопросов, касающихся переработки, вывоза сырья, взаимоотношений с Нацбанком и других аспектов.

Так, о незаконной добыче и обороте золотосодержащего сырья и продуктов его переработки сообщил генеральный директор АО «ГМК «Казахалтын» Евгений Балашов. Он привел анализ административных и уголовных правонарушений, совершенных на предприятиях акционерного общества и в прилегающих населенных пунктах за период с 2013 по 2016 годы. Согласно приведенным данным, отмечается незаконное проникновение посторонних лиц на территорию и объекты общества, в том числе на подземные горизонты шахт и карьеры, через стволы шахт или незаконные пролазы, с целью совершения хищения золотосодержащего материала. Происходит незаконная добыча и переработка золотосодержащей руды жителями населенных пунктов, прилегающих к рудникам, а также приезжими из других регионов республики (20% от общего числа нелегальных старателей - приезжие из других областей РК и ближнего зарубежья).

Нарушители воспрепятствуют нормальному функционированию предприятий общества, что выражается в проведении несанкционированных буровзрывных работ, создает реальную угрозу жизни и здоровью работников общества, сопровождается повреждением и выводом из строя оборудования. В населенных пунктах региона функционируют многочисленные нелегальные места скупки и переработки золотосодержащей руды, что стимулируют активный интерес к незаконному золотодобывающему промыслу и является финансовым источником нелегального старательства.

- Подсчет экономических потерь общества от хищений ориентировочно составляет более 100 кг. золота ежемесячно, что соответственно влечет за собой не только убытки обществу, но и потерю государством значительных налоговых поступлений в бюджет, - подчеркнул Е. Балашов.

По его словам, основной причиной неэффективности принимаемых мер по противодействию незаконной добыче и обороту золотосодержащей руды является несовершенство действующего законодательства, что диктует необходимость внесения изменений и дополнений в ряд нормативно-правовых актов республики.

- В связи с этим созданной при прокуратуре Акмолинской области совместной межведомственной группой, при активном участии специалистов общества были разработаны предложения по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, - сообщил руководитель «Казахалтына».

Существенная поддержка отечественной ювелирной промышленности обеспечивается максимально возможная переработка золотосодержащего сырья на территории Казахстана. Как следствие, значительно сократился вывоз необработанного золота из территории РК в за рубеж. Так, если в 2013 году из общего объема необработанного золота вывезено за рубеж 9,6 тонн, то 2014 году - 8,24 тонн, а в 2015 году - 6,8 тонн, т.е. на 29,2% меньше, по сравнению с 2013 годом. За 2016 год произведено более 75 тонн необработанного золота, из которого произведено около 37 тонн аффинированного золота и реализовано в Национальный банк РК.

О роли аффинажного завода ТОО «Тау-Кен Алтын» в развитии ювелирной отрасли Казахстана рассказал директор товарищества Мейрамгали Тлеужанов. В соответствии с Законом РК «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» аффинажные предприятия республики имеют возможность реализовывать аффинированное золото напрямую производителям ювелирных изделий. Для этой цели государственный аффинажный завод «Тау-Кен Алтын» совместно с Министерством по инвестициям и развитию каждые полгода резервирует 150 кг аффинированного золота.

Как сообщил руководитель предприятия, в четвертом квартале 2016 года и первом квартале 2017 года ТОО «Тау-Кен Алтын» реализовало 28,6 килограмм аффинированного золота 10 казахстанским ювелирным компаниям. Также было продано 3,5 килограмма аффинированного серебра. Золото, нереализованное ювелирам, приобретает Нацбанк.

М. Тлеужанов отметил, что в соответствии с пожеланиями отечественных ювелиров золото реализуется с аффинажного предприятия по цене Лондонской биржи металлов без добавленной стоимости и НДС. Учитывая, что это начало, и процесс обеспечения аффинированного золота ювелирным предприятиям Казахстана только начался, ожидается увеличение заявок от ювелиров в 2017 году.