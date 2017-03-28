В Казахстане сократят посевы риса и хлопка

Министерство сельского хозяйства РК планирует сократить посевы водозатратных культур, таких, как рис и хлопчатник, сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

"В 2017 году сельхозкультуры планируется разместить на площади почти 22 миллиона гектаров, что на 311 тысяч гектаров больше, чем в 2016 году. Площади весеннего сева составят 18,5 миллиона гектаров, разница приходится на озимые культуры и пары", - сообщил Айтуганов.

Также чиновник сообщил, что площади под зернофуражные культуры (ячмень, овес, кукуруза на зерно, горох, нут) будут расширены на 206 тысяч гектаров, крупяные - на 32 тысячи гектаров, масличные - на 60 тысяч гектаров, кормовые культуры - на 593 тысячи гектаров, сахарную свеклу - на семь тысяч гектаров.

"Сокращаются посевы водозатратных культур, в том числе риса - почти на две тысячи гектаров и хлопчатника - на 4,6 тысячи гектаров, пшеницы - на 338 тысяч гектаров. В целом, под зерновыми будет занято более 15 миллионов гектаров, в том числе пшеницей - около 12 миллионов гектаров", - проинформировал вице-министр.