В Казахстане вновь подорожал бензин

Стоимость бензина АИ-92 на заправках Казахстана в среднем поднялась на 2 тенге, ранее топливо отпускалось по цене 139 тенге за литр.

На АЗС также поднялась цена на бензин АИ - 95. С сегодняшнего дня он подорожал на 4 тенге за литр, ранее топливом торговали по цене 150 тг.

АИ-80 реализуется по 89 тенге за литр.

Цены на бензин поднялись на станциях «Номад ойл» (141 тенге за литр), Helios (140 тенге за литр).

Подешевел бензин сегодня только на АЗС «Аурика». В начале февраля он стоил 145 тенге, сегодня - 141 тенге за литр. Цена на АИ-95 по-прежнему самая высокая - 161 тенге за литр.

По преждней цене бензин отпускается только на АЗС Sinooil. АИ-92 стоит 140 тенге. Литр АИ-95 - 152 тенге.

Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о том, что рост цен на бензин связан с изменением курса тенге к рублю.

В соответствии с Законом РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» госрегулирование цен распространяется только на розничную реализацию бензина Аи-80. При этом, на регулируемые ранее бензин Аи-92 (госрегулирование отменено с сентября 2015 г.) и дизельное топливо (госрегулирование отменено с августа 2016 г.) цены устанавливаются розничными реализаторами самостоятельно.

Запущен новый трубопроводный маршрут для кашаганской нефти

Также напомним, что глава МЭ РК Канат Бозумбаев завил - "потребность страны в бензине казахстанские нефтеперерабатывающие заводы покроют уже в следующем году".

Министр отметил, что в этом году завершится ремонт на всех трех заводах - в Атырау, Шымкенте и Павлодаре. Первую продукцию на Атырауском НПЗ планируют получить в сентябре. По данным ведомства, объем нефтепереработки увеличивается ежегодно. В этом году на предприятиях намерены произвести 3 млн тонн бензина.

"После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ мы ожидаем первое - полное обеспечение страны отечественными нефтепродуктами. Будет исключена импортозависимость по горюче-смазочным материалам, бензину, дизельному топливу и авиакеросину. Появление возможности экспорта ГСМ. К середине 2018 года мы должны будем стать страной, которая сама себя обеспечивает всеми необходимыми продуктами нефтепереработки. И это впервые за наши годы независимости", - сообщил Бозумбаев.