В МИР РК хотят обновить запрет на вывоз черного и цветного лома

В Министерстве по инвестициям и развитию в конце января был разработан проект приказа «О введении запрета на вывоз с территории Республики Казахстан отходов и лома черных и цветных металлов». Об этом «Курсивъ» сообщил глава ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» Владимир Дворецкий.

Проект приказа предполагает новое продление, длящегося уже более двух с половиной лет, запрета на вывоз черных и цветных металлов из Казахстана в страны вне ЕАЭС. Предыдущий был принят МИР в сентябре и был рассчитан на полгода. Тогда представители металлургической отрасли полагали, что данный запрет, противоречащий правилам ВТО, будет последним в постоянной очереди подобных ограничений за последние три года.

«Данный проект приказа, как и все предыдущие, не содержит достоверных данных, обосновывающих его целесообразность, не имеет экономического обоснования и не прошёл процедуру анализа регуляторного влияния, которое бы всё это подтвердило. Мы неоднократно заявляли, при каждом продлении запрета, а их было пять, что утверждение о том, что это не повлечёт уменьшения поступлений в бюджет не соответствует действительности, так как существенно уменьшает объёмы ломосбора, реализации, а, следовательно, рабочие места, доходы и налоговые отчисления», - утверждает глава республиканского союза промышленников вторичной металлургии Владимир Дворецкий.

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По его информации, ломосбор в Казахстане в течение длительного времени в условиях спроса находился в районе 3,5 млн тонн, а максимальное внутреннее потребление составило 1,7 млн тонн в 2011 году.

«Металлурги утверждали, что при введении запрета они повысят производство стали из лома. Фактически же, по итогам 2-х лет запрета в 2015 году производство в целом сократилось практически вдвое до 0,9 млн тонн, а у основного лоббиста запрета – ТОО «KSP Steel» – более чем в 3 раза с 1 млн до 0,3 млн тонн в год. Таким образом, металлурги своего обязательства не выполнили», - заявляет представитель ломопереработчиков.

Более того, по утверждению самого уполномоченного органа, экспорт лома при этом упал минимум на один миллион тонн, что в текущих ценах составляет сумму порядка 70 млрд тенге и не менее 20 тысяч рабочих мест первичных сборщиков лома, отмечает он.

«При продлении запрета с сентября 2016 года металлурги вновь утверждали, что они поднимут производство за счёт лома, в частности, ТОО «KSP Steel» на 30%, и ТОО «Кастинг» на 93%. По предварительным данным, они переработали не более 260 000 тонн, то есть ещё более снизили производство

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и вновь ввели в заблуждение правительство, нанеся очередной ущерб отрасли не менее 20 млрд тенге», - указал Дворецкий в комментарии «Курсивъ».

По его словам, основанием для очередного продления запрета послужило письмо на имя Премьер-Министра от «Ассоциации производителей стальных труб» в котором, со ссылкой на конкретных экспертов, приводятся недостоверные данные в разы, отличающиеся от реальных, что легко проверяется.

«Никогда в истории Казахстана не было и в принципе не могло быть дефицита лома чёрных металлов, а цены всегда были ниже российских. Поэтому мы предлагаем не согласовывать решение о продлении запрета, требуем проведения анализа регуляторного воздействия и рассмотрения по существу наших предложений по развитию отрасли, которые существенно увеличат рабочие места, налоговые поступления и направленны на развитие металлургической отрасли в целом, к чему и призывает Глава Государства»,- резюмирует Владимир Дворецкий.