В рейтинге эффективности логистики Казахстан поднялся с 88 на 77 место

В ходе заседания Коллегии МИР РК глава ведомства Женис Касымбек отметил, что транзитные контейнерные перевозки в направлении Китай-Европа-Китай выросли в 2 раза и составили 104,5 тысячи контейнеров (в 2015 году 47,3 тысяч). В 2017 году объем всех контейнерных перевозок в Казахстане достигнет 330 тысяч контейнеров (из них по направлению Китай-Европа-Китай – 230 тысяч контейнеров).

Количество транзитных авиапассажиров в 2016 году увеличилось с 250 тысяч до 478 тысяч и в 2017 году достигнет 600 тысяч. Основные потоки через Казахстан из Азии в Европу и в обратном направлении. Сняты все ограничения с казахстанских авиакомпаний на полеты в страны Европейского Союза, планируется запуск проекта «открытое небо» в г. Астана с увеличением количества авиарейсов для обслуживания туристов на ЭКСПО-2017.

«По программе «Нұрлы жол» завершены работы на 913 км автодорог республиканского значения, из них открыто движение на 767 км. В реализации проектов было задействовано порядка 75 тыс. человек», - сказал министр.

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В 2017 году за счет выделенных средств будут продолжены работы на 7 переходящих проектах (Астана-Караганда, Центр-Восток, Бейнеу-Актау, Центр-Запад, Капшагай-Талдыкорган, Астана – Петропавловск и Уральск-Каменка), где по итогам годапланируется завершить работы на 602 км.

Кроме того, планируется начать 12 новых проектов общей протяженностью 3,2 тыс. км (из них за счет средств МФИ будут начаты 9 проектов общей протяженностью 2,5 тыс. км).

В целом, в текущем году работы будут вестись на 4,4 тыс. км дорог, с задействованием 100 тыс. рабочих.

По введению платности на автодорогах в текущем году планируется запустить систему взимания платы на участках Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хорогос протяженностью 469 км. (К 2020 году планируется внедрение платности на 6 тыс. км автодорог с ежегодными сборами 30 млрд тенге).

В рамках работы по улучшению придорожного сервиса в текущем году планируется запустить 50 объектов сервиса и модернизировать 800 действующих объектов, соответствующих международным стандартам.

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