В странах ЕАЭС существенно упростят таможенные процедуры

В этом году страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введут в строй единую информационную систему внешней и взаимной торговли «Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза», сообщают «Известия».
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже разработала необходимую нормативную базу, включающую пакет типовых документов, а также подготовила технологическую основу для запуска процесса информационного взаимодействия между органами транспортного (автомобильного) контроля государств.
На национальном уровне профильным ведомствам новая система обеспечит учет и хранение консолидированной информации о выданных и использованных разрешениях на осуществление международных автоперевозок, а также предоставит оперативный доступ к результатам транспортного контроля, включая информацию об оплате сборов и штрафов и об устранении ранее выявленных нарушений.
"Создание новой системы информационного взаимодействия существенно повысит эффективность транспортного контроля, - сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта России Асланбек Ахохов.
По его словам, единая информационная база будет содержать информацию о результатах проведения транспортного контроля, об оплате сборов и штрафов, информацию об особенностях условий международной перевозки по территориям государств-членов, а также сведения о мерах ответственности за нарушения условий перевозки и об устранении нарушений.
Ожидается, что уже к июлю этого года профильные ведомства стран Союза завершат разработку необходимых документов для присоединения к этому процессу. По данным Ространснадзора, общий процесс информационного обеспечения транспортного автомобильного контроля на внешней границе Евразийского союза должен быть реализован и внедрен не позднее лета 2017 года. Правами администратора общего процесса будет наделена Евразийская экономическая комиссия.
Нефть подешевела до недельного минимума
Нефть начала рост благодаря ослаблению доллара
Информация из системы будет доступна не только для контролирующих органов, но и для перевозчиков, что значительно упростит и ускорит процесс осуществления контроля. Таким образом, для бизнеса стран ЕАЭС новая система создаст возможности для существенного снижения бюрократических процедур и бумажной волокиты.
Нефть подешевела до недельного минимума
В настоящее время информационное взаимодействие органов транспортного контроля стран ЕАЭС осуществляется на основании так называемых Технических условий, имеющих ряд недостатков. Запуск новой системы позволит государствам-членам Союза перейти на качественно новый уровень информационного обеспечения в режиме, близком к реальному времени.