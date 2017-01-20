В странах ЕАЭС существенно упростят таможенные процедуры

В этом году страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введут в строй единую информационную систему внешней и взаимной торговли «Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза», сообщают «Известия».

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже разработала необходимую нормативную базу, включающую пакет типовых документов, а также подготовила технологическую основу для запуска процесса информационного взаимодействия между органами транспортного (автомобильного) контроля государств.

На национальном уровне профильным ведомствам новая система обеспечит учет и хранение консолидированной информации о выданных и использованных разрешениях на осуществление международных автоперевозок, а также предоставит оперативный доступ к результатам транспортного контроля, включая информацию об оплате сборов и штрафов и об устранении ранее выявленных нарушений.

"Создание новой системы информационного взаимодействия существенно повысит эффективность транспортного контроля, - сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта России Асланбек Ахохов.

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По его словам, единая информационная база будет содержать информацию о результатах проведения транспортного контроля, об оплате сборов и штрафов, информацию об особенностях условий международной перевозки по территориям государств-членов, а также сведения о мерах ответственности за нарушения условий перевозки и об устранении нарушений.

Ожидается, что уже к июлю этого года профильные ведомства стран Союза завершат разработку необходимых документов для присоединения к этому процессу. По данным Ространснадзора, общий процесс информационного обеспечения транспортного автомобильного контроля на внешней границе Евразийского союза должен быть реализован и внедрен не позднее лета 2017 года. Правами администратора общего процесса будет наделена Евразийская экономическая комиссия.

Информация из системы будет доступна не только для контролирующих органов, но и для перевозчиков, что значительно упростит и ускорит процесс осуществления контроля. Таким образом, для бизнеса стран ЕАЭС новая система создаст возможности для существенного снижения бюрократических процедур и бумажной волокиты.

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В настоящее время информационное взаимодействие органов транспортного контроля стран ЕАЭС осуществляется на основании так называемых Технических условий, имеющих ряд недостатков. Запуск новой системы позволит государствам-членам Союза перейти на качественно новый уровень информационного обеспечения в режиме, близком к реальному времени.