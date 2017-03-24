За 2016 год объем инвестиций в сельхозпредприятия увеличился на 51%

Сельское хозяйство в 2016 году оказало беспрецедентную поддержку ослабевшей экономике РК, однако уровень инвестинтереса к отрасли остается низким. Доля инвестиций в агросектор выросла всего до 3,3% от общего объема, сообщает Finprom.kz.

Несмотря на резкий рост в 2016 году, сельское хозяйство по-прежнему испытывает дефицит инвестиционной поддержки по сравнению с другими отраслями национальной экономики. За прошлый год объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий увеличился на 51% и составил 253 миллиарда тенге.

В начале текущего года приток средств на модернизацию основных фондов аграриев также усилился - в январе-феврале сумма инвестиций составила 19,4 миллиарда тенге, или на 14% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

Однако, доля сельского хозяйства в общем объеме всех инвестиций в экономику РК остается низкой - по итогам 2016 года она выросла до 3,3% с 2,4%. Такая ситуация показывает отношение инвесторов к отрасли, высокого оценивающих риски финансирования агросектора. С другой стороны, это также свидетельствует о возможностях самих сельхозпроизводителей, которые не могут кардинально увеличить инвестиции в обновление своих фондов.

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Согласно плану реализации Модернизации 3.0, аграрный сектор должен стать новым драйвером национальной экономики.

Для достижения этой цели правительство и акимы РК должны провести следующие мероприятия:

- Пересмотреть принципы выделения субсидий и постепенно переходить на страхование продукции;

- В течение 5 лет создать все необходимые условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы;

- Повысить уровень переработки продукции, создать эффективную систему хранения, транспортировки и сбыта товаров;

- Повысить уровень производительности труда и снизить производственные расходы;

- Повысить эффективность использования земли, в течение 5 лет увеличить площадь орошаемых земель на 40%, до 2 миллионов гектаров;

- Увеличить объем инвестиций в аграрные научные исследования, которые будут востребованы на производстве.

Сельское хозяйство в кризисный период действительно показывает хорошие уровни роста, оказывая поддержку слабеющей экономике. В 2016 году валовый выпуск продукции и услуг в отрасли увеличился на 5,5% в физическом выражении по сравнению с объемом 2015 года.

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В том числе производство продукции в растениеводстве выросло на 7,8%, животноводства - на 2,7%.

Примечательно, что растениеводство не намного опережает животноводческие предприятия в объемах вклада в валовый выпуск продукции в отрасли - 55% и 45%, соответственно.

При этом объемы инвестиций в основной капитал предприятий, занимающихся выращиванием сезонных и многолетних культур, неизмеримо больше, чем в животноводство - 69% и 21%, соответственно.

Основная доля инвестиций в сельском хозяйстве - собственные средства предприятий, за 2016 год их приток вырос на 53 миллиарда тенге, или на 39%.

Однако агропроизводители в прошлом году начали активно привлекать банковские и иные кредиты для финансирования своего развития - сумма займов в инвестициях за год выросла на 30 миллиардов тенге, или более чем в 2 раза.