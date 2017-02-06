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Золото обновило 11-недельный максимум

06.02.2017 18:58   1336   0

Золото дорожает, обновив 11-недельный максимум на фоне опасений по поводу политической неопределённости в США и ​​Европе, а также ослабления доллара, сообщает Investing.com.

Политическая неопределённость в США вызвана действиями президента Дональда Трампа, наиболее спорным из которых стал временный запрет на въезд в страны из семи стран с преимущественно мусульманским населением/

Выборы в Нидерландах, Франции и Германии в этом году также усиливают напряжённость на рынке.

"Первоначальная эйфория по поводу президентства Трампа, кажется, сошла на нет, да и выборы в Европе заставляют людей нервничать. Неопределённость означает, что есть потенциал для роста цен (на золото), - сказал Уоррен Паттерсон, товарный стратег ING, в интервью Рейтерс. - С начала года мы уже увидели стабильное ослабление доллара, но физический спрос со стороны (крупнейших потребителей) Китая и Индии всё ещё остаётся слабым, и это ограничивает рост цен".

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Золото может подорожать до $1300 за унцию, в то время как цены на большинство активов, включая облигации, будут снижаться, заявил президент консалтинговой компании Independent Strategy Дэвид Рош в интервью Bloomberg.

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"Количество политических рисков, созданных новым президентом и администрацией США, вызовет огромную международную напряженность и неопределенность и, вероятно, приведет к торговой войне, по крайней мере с Китаем, и, возможно, с другими странами", - сказал аналитик.

На данный момент (19:00 по Астане) золото торгуется на уровне $1 230,75 за тройскую унцию.

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