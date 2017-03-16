Актогайский ГОК станет одной из крупнейших индустриальных строек РК

На Актогайском горно-обогатительном комбинате в ВКО будет добываться до 25 млн тонн сульфидной руды и 12 млн тонн окисленной руды в год, передает Primeminister.kz.

Запасы меди на месторождении оцениваются в 5,8 млн тонн меди, 115 тысяч тонн молибдена. Рассчитано, что эксплуатироваться месторождение будет более 50 лет. Рабочие места созданы для полутора тысяч человек. Бюджет проекта составляет 2,1 млрд долларов США.

На предприятии с производственной мощностью 115 тысяч тонн меди в катодном эквиваленте в год создано порядка 1 500 рабочих мест. Здесь размещено новейшее оборудование и мощнейшая техника – что делает комбинат одним из крупнейших горнорудных проектов на просторах СНГ.

Размах и объемы производства сопоставимы с крупнейшими предприятиями, среди которых Норильский горно-металлургический комбинат, Коунрадское месторождение, Балхашская обогатительная фабрика, Соколовско-Сарбайское месторождение и Жезказганский медеплавильный завод.

Старт Актогайскому комплексу по производству меди из окисленной руды в декабре 2016 года в рамках Дня индустриализации дал глава государства Нурсултан Назарбаев. На данный момент он уже выведен на проектную мощность. В целом, за 2016 год комплексом по переработке окисленной руды было произведено 18,1 тыс. тонн катодной меди, что стало выше планового показателя в размере 15 тыс. тонн, а к концу текущего года объем производства планируется довести 20 тыс. тонн.

Также в данное время на проекте продолжается строительство обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды. В 2016 году в проект вложено 177,6 млрд тенге. Начало производства медного концентрата из сульфидной руды ожидается в соответствии с графиком в 2017 году.