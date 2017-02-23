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БРК открыл финансирование строительства Тургусунской ГЭС

23.02.2017 12:45   679   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

АО «Банк Развития Казахстана» сообщил KASE об открытии финансирования проекта строительства Тургусунской гидроэлектростанции мощностью 24,9 МВт в Восточно-Казахстанской области. Проект в сфере «зеленой энергетики» позволит покрыть на четверть потребность Зыряновского района ВКО в электроэнергии.

Общая стоимость Проекта составляет 11,6 млрд тенге, заем со стороны БРК составил 5 млрд тенге, срок кредитования – до 12 лет. Проект финансируется в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019. Строительство первой гидроэлектростанции из каскада малых ГЭС на реке Тургусун в Зыряновском районе ВКО позволит обеспечить на 23% потребность данного района в электроэнергии, сократить выбросы углекислого газа на 680 тонн в год. Тургусунская ГЭС-1 сможет вырабатывать до 79,8 млн киловатт часов электроэнергии в год.

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«Это первый для БРК проект, реализуемый в рамках закона о поддержке «зеленой энергетики» в Казахстане. Проект соответствует мандату БРК по финансированию объектов производственной инфраструктуры. Важен экологический аспект реализации Проекта, актуальный для Восточного Казахстана. Социальный эффект заключается в создании на этапе строительства ГЭС 300 рабочих мест», - отметила старший банкир Дирекции БРК по работе с клиентами Айжан Битебаева в пресс-релизе банка. Сооружение основного гидроузла, состоящего из трех гидроагрегатов, начнется в 2017 году после завершения всех подготовительных этапов. Строительство ГЭС планируется завершить к 2018 году.

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Поставщик оборудования и генеральный подрядчик Проекта – Китайская международная корпорация водного хозяйства и энергетики, участвовавшая в проектировании и строительстве Мойнакской ГЭС в Алматинской области, профинансированном со стороны БРК.

Справка

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

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