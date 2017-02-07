Цены на продукты питания от казахстанских производителей выросли на 17,6%

Казахстанские пищевики поднимают цены - сильнее всего для местного потребителя (+18%) и гораздо слабее для покупателей из стран СНГ (+7%). Цены на продукты питания от казахстанских производителей в 2016 году выросли значительнее, чем на импортную продукцию, сообщает Finprom.kz.

Производители продуктов питания не смогли удержать цены под воздействием свободно плавающего обменного курса - в 2016 году уровень увеличения цен производителей существенно превысил темпы в 2015 году, когда произошла одномоментная девальвация.

В январе-декабре 2016 года цены пищевиков увеличились на 17% по сравнению с уровнем 2015 года, учитывая эффект инфляции. Напомним, что в 2015 году уровень роста цен составил всего 4,6%.

Главный удар пришелся по местным потребителям и покупателям продукции из стран вне СНГ. Для казахстанского рынка стоимость продуктов питания, произведенных местными предприятиями, выросла на 17,6%. Цены для рынков вне СНГ казахстанские пищевики увеличили в 2016 году на 15,3%.

При этом гораздо менее существенно казахстанские производители увеличили цены для покупателей из стран СНГ - всего на 7,4%.

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Рост конечных цен на продукцию последовал после соответствующего удорожания стоимости производства. В частности, существенное давление было оказано со стороны удорожания приобретения основных средств производства. В 2016 году сырье и оборудование для пищевой промышленности подорожало сразу на 33% против роста на 6% в 2015 году.

Из-за сильного ослабления курса тенге сильнее всего выросли цены поставщиков извне - стоимость продукции производственно-технического назначения от предприятий стран СНГ выросла на 42,5%, стран вне СНГ на 56,4%.

Местные поставщики оборудования и сырья для казахстанских производителей продуктов питания старались удержать рост цен - увеличение составило 21,7% в 2016 году.

Продукты питания от местных производителей подорожали сильнее, чем импортная продукция. В январе-ноябре 2016 года цены на готовые продукты питания, произведенные за пределами РК, увеличились на 8,5%.

Быстрее всего дорожает импорт пищевых продуктов, поставляемых из стран СНГ - за 11 мес. 2016 года цены выросли на 9%, в то время как стоимость импорта готовых продуктов от остальных стран мира совокупно выросли в стоимости на 6,7%.

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Казахстанский рынок пищевой промышленности под давлением роста стоимости производства и падения реального покупательского спроса стараются удержать темпы увеличения выпуска продукции. В 2016 году производители продуктов питания нарастили выпуск на 3,9% в физическом объеме.

Однако удержать рост им удается довольно дорогой ценой - количество активных участников рынка сократилось в 2016 году на 11% до самого минимального уровня за последние 5 лет.

Производство продуктов питания - одна их приоритетных отраслей в рамках ГПИИР-2. Для развития отрасли предполагается привлечение иностранных инвесторов и реализация инвестиционных проектов с высокой добавленной стоимостью.