ERG планирует выйти на китайский фондовый рынок

У Eurasian Resources Group (ERG) есть все возможности разместить свой пакет акций на китайских фондовых площадках, считает директор группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Максим Худалов. По его мнению, наиболее вероятным продавцом может выступить государство, владеющее 40% акций горно-металлургического гиганта.

«После внесения в июле 2008 года изменений в правила биржевой торговли Гонконгской фондовой биржи, к листингу на бирже начали допускаться ценные бумаги иностранных эмитентов в форме HDR (Hong Kong Depositary receipts (гонконгские депозитарные расписки – ред. «Къ»)», – отметил он, отвечая на запрос «Къ» о возможности листинга казахстанской Eurasian Resources Group, зарегистрированной в Люксембурге, на финансовой площадке в Гонконге в ближайшее время.

«Законодательство Гонконга опирается на общее британское право, поэтому компании, зарегистрированные в британских юрисдикциях, а также Люксембурге, Австралии, Канаде, Кипре, Бермудских островах, Каймановых островах, Сингапуре удовлетворяют требованиям биржи. В 2010 году этой площадкой воспользовался российский алюминиевый гигант «Русал» для своего первичного размещения, после чего акционеры компании проводили там вторичные продажи своих пакетов. Более того, в 2017 году «Русалу» удалось выйти и на основной рынок Китая, зарегистрировав проспект эмиссии облигаций на Шанхайской бирже в юанях (panda bonds)», – пояснил российский эксперт.

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«В этой связи для люксембургской ERG есть все возможности выйти на Гонконгскую фондовую биржу с размещением пакета акций, а в перспективе возможен и выпуск panda bonds уже непосредственно на Шанхайской бирже», – делает вывод Худалов.

Напомним, на прошлой неделе китайская газета South China Morning Post опубликовала материал, в котором говорится, что казахстанский горно-металлургический холдинг ищет финансирование в Китае на свои проекты по расширению производства алюминия и электростанции, хрома и железной руды в Казахстане с общим бюджетом $3 млрд. Кроме того, компания добивается китайского фондирования на сумму $2,5 млрд для железорудного проекта в Бразилии, где понадобятся затраты на строительство железной дороги и портовой инфраструктуры.

Китайское издание цитирует главного исполнительного директора Eurasian Resources Group Бенедикта Соботка, который заявил, что «компания была бы заинтересована в листинге на фондовых рынках континентального Китая для того, чтобы помочь привлечь средства для своих проектов, однако нынешнее регулирование сделало это «почти невозможным». В то же время, по словам Соботка, Евразийская Группа еще не рассматривала вариант потенциальной листинговой площадки в Гонконге и будет ждать, пока ее проекты станут более развитыми, прежде чем это делать, говорится в статье South China Morning Post.

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Сейчас, по некоторым подсчетам, долговая нагрузка Eurasian Resources Group составляет примерно $6 млрд. Летом прошлого года новостное агентство «Интерфакс-Казахстан» сообщало, что «в соответствии с условиями новых соглашений с Банком ВТБ и Сбербанком, график погашения обязательств ERG будет пролонгирован. Срок погашения большей части долга, составляющего $5,8 млрд, продлен до 2020 года с возможностью дополнительного продления еще на два года при соблюдении определенных условий. Выплаты по долгам Группы двум этим банкам в 2016–2017 гг. снизились до $200 млн», говорилось в распространенном пресс-релизе группы.

По данным газеты «Ведомости», тогда была достигнута договоренность о выплате примерно $3 млрд к 2020 году. Согласно информации российского СМИ, Сбербанк выдал ERG $2 млрд в 2012 году по ставке LIBOR + 6,3%, а кипрская «дочка» ВТБ – $1 млрд в 2011 году под 6,1%. В 2014 году последний был рефинансирован по ставке 7,5%, уточнило издание.

Кроме того, по информации СМИ, ERG и ВТБ заключили в прошлом году сделку по шестилетнему финансированию поставок алюминия на сумму 300 млн евро. Также в 2016 году ERG подписало соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в размере $95 млн с Евразийским банком развития (ЕАБР) для финансирования поставок железорудного концентрата Соколовско-Сарбайским горно-обогатительным производственным объединением на Магнитогорский металлургический комбинат. «Сейчас идут переговоры о расширении сотрудничества между банком и ERG по финансированию долгосрочных инвестиционных проектов», – сообщил глава ЕАБР Дмитрий Панкин в мартовском интервью новостному агентству «Интерфакс-Казахстан».

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Согласно сведениям веб-сайта Банка развития Казахстана, группа ERG также получала финансовую поддержку этого института развития для строительства казахстанского электролизного завода на сумму $400 млн в 2010 году. Более того, в 2014 году банк предоставил свыше 40% финансирования на проект расширения производства феррохрома на Актюбинском заводе ферросплавов, входящем в ERG, стоимостью более $843 млн.

При этом в публикации South China Morning Post также говорится, что в сентябре 2015 года группа подписала соглашение с инженерно-строительным подразделением корпорации China Nonferrous Metals Industry’s Group, Эксимбанком Китая, Промышленным и Коммерческим Банком Китая и Китайской корпорацией по страхованию экспорта и импорта для завершения и финансирования медно-кобальтового проекта на сумму $800 млн в Демократической республике Конго.

«Наиболее вероятным продавцом, на наш взгляд, будет государство, у которого в компании 40%-ный пакет, так как еще в 2015 году были заявления об интересе по продаже пакета на рынке. В тот период конъюнктура рынков цветных металлов находилась на нисходящей траектории, поэтому с продажей пакета было решено повременить. Сегодня ситуация на рынке цветных металлов и железной руды более стабильная, и возвращение к вопросу приватизации государственного пакета путем продажи акций компании на рынке представляется своевременным», – считает Максим Худалов.

Между тем в ходе онлайн-конференции на веб-сайте www.bnews.kz в начале этого года заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана Галымжан Ибраимов заявил, что государство пока не рассматривает возможность продажи своего пакета в Eurasian Resources Group.

«Пока в списке организаций, подлежащих приватизации, ERG отсутствует. Я могу сказать, что доля государства в этой организации – 40%. Это очень крупная организация – это наши горно-металлургические активы, энергетика. И поэтому пока этот вопрос не обсуждается», – сказал он, отвечая на вопрос, поступивший от интернет-пользователя.

Между тем, по мнению Максима Худалова, вероятность того, что кредиторы захотят конвертировать свои займы, предоставленные Eurasian Resources Group, в акционерные пакеты компании – невелика.

«В случае желания китайских кредиторов конвертировать долги в акции, это должно быть сделано до выхода на биржу, поскольку в противном случае риск размытия долей миноритариев будет существенно снижать спрос на акции компании. Кроме того, перспективы рынков цветной металлургии сегодня оцениваются не очень оптимистично, поэтому я не ожидаю высокого интереса со стороны кредиторов к получению доли в компании», – указал Худалов, отвечая на вопрос «Къ» о возможности вхождения китайских компаний, банков в капитал крупнейшей горно-металлургической группы Казахстана с учетом ее задолженности и потребности в дополнительном фондировании.

О компании

Eurasian Resources Group владеет активами в Казахстане, Европе, Африке и Бразилии. 40% акций группы принадлежит казахстанскому правительству. Остальными долями владеют Александр Машкевич, Патох Шодиев и Алиджан Ибрагимов. Управляющая компания «Евразийская группа» осуществляет управление производственными активами ERG на территории Казахстана: «ТНК Казхром», «Алюминий Казахстана», Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение, Казахстанский электролизный завод, Евроазиатская энергетическая корпорация, угольное «Шубарколь комир», транспортная группа «ТрансКом».