Glencore решил сохранить свою золотую жилу в Казахстане

Падение цен в горнодобывающей отрасли последние несколько лет заставили многих добытчиков металла сократить инвестиции и продавать свои активы. Однако возобновление роста цен в прошлом году дало толчок для новых крупных сделок в индустрии промышленности, передает Bloomberg.

Согласно данным Wells Fargo, горнодобывающие компании сократили капитальные расходы с с $123,6 млрд в 2012 году до $42,5 млрд в 2016 году. По данным Bloomberg, объем сделок в горнодобывающей отрасли по-прежнему значительно ниже пикового уровня начала 2012 года, однако объем транзакций, объявленных в первые два месяца 2016 года, вырос на 41% по сравнению с предыдущим годом и составил $7,6 млрд. Премии за сделки, объявленные в феврале, составили в среднем 33 процента, что является самым высоким показателем с августа.

Инвесторы снова начали вкладывать в фонды связанные с горнодобывающей промышленностью. За последние три месяца объем таких инвестиций составил $4,9 млрд, опередив инвестиции в фонды, связанные с технологическими фирмами, передает Bloomberg. Инвестиции увеличились на фоне улучшающейся перспективы спроса, которая была вызвана экономической стабилизацией в Китае и обещанным президентом США Дональдом Трампом финансированием инфраструктуры в $1 трлн.

Казахстанский импорт планируют увеличить до 5,4 млн тонн

На этом фоне, согласно источникам Bloomberg, швейцарская трейдинговая компания Glencore, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов, решила сохранить свою золотую жилу в Казахстане, известную как Васильковское.