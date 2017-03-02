Информационная система учета нефти введется в Казахстане

Новая система позволит провести модернизацию и автоматизацию учета объемов добычи и оборота нефти, учета всех технических потерь, возникающих при обороте нефти, передает premierminister.kz.

Министр энергетики Канат Бозумбаев отметил, что в целях реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана, ведомство намерено направить свой потенциал на внедрение высоких технологий. В связи с этим намечены шаги по технологическому обновлению. Одним из этих шагов является внедрение ИСУН.

Этапы внедрения системы: 2017-2018 годы – создание, корректировка законодательства, 2018-2019 годы – внедрение, 2020 год – запуск.

На реализацию проекта потребуется около 2,7 млрд. тенге. Проект ИСУН включен в программу «Информационный Казахстан-2020».

Также К.Бозумбаев рассказал о том, что в ближайшее время Министерство намерено активизировать программу «Интеллектуальное месторождение». Это, по его словам, позволит автоматизировать производство, увеличить добычу нефти на 2-5%, сократить расход материалов и оборудования до 10%, повысить энергоэффективность на 20%.

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В планах Минэнерго – внедрение электронных торговых площадок для реализации сжиженного газа и электронной системы отчетности в Единой информационной системе охраны окружающей среды.

Кроме того, в 2017 году ведомство планирует разработать и утвердить Правила подключения абонентов к газоснабжению.