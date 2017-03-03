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К 2021 году производительность сельхозтруда планируют повысить на 40%

03.03.2017 19:27   705   0
В обновлении сельхозтехники будет применяться принцип приобретения отечественной и недорогой импортной техники, передает МИА "Казинформ".
 
Раньше более 70% средств направлялось на покупку дорогостоящей импортной техники. При этом лизинговые программы будут ориентированы на увеличение локализации отечественного производства, а бюджетные - на применение эффективных агротехнологий. Это позволит повысить производительность труда почти на 40% в 2021 году - с 1240 тыс. до 1710 тыс. тенге на человека, и увеличить темпы обновления машинно-тракторного парка в 2 раза.
 
«На сегодняшний день парк основных видов сельхозтехники имеет высокий уровень износа, порядка 80%. Учитывая, что средние амортизационные сроки сельхозтехники составляют 10-12 лет, можно сделать вывод о том, что реальные сроки эксплуатации техники превышают нормативные на 3-10 лет. Темпы обновления по основным видам сельхозтехники при требуемом технологическом уровне обновления 10-12,5% в год составляют: по тракторам - 1,2%; комбайнам  - 2,8%; сеялкам -  0,6%, жаткам - 1,6%», - сказал К.Айтуганов. 
 
Вице-министр также отметил, что из общего объема отечественного сборочного производства сельскохозяйственной техники на сборку тракторов и комбайнов приходится 93%, на навесное оборудование  - 7%. Созданные совместные сборочные производства загружены в недостаточной степени. Уровень локализации в большинстве случаев составляет менее 35%, что приводит к прямой зависимости цены на отечественную технику от стоимости импортируемых комплектующих.
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