К 2050 году более 40% электроэнергии будет генерироваться за счет солнечной и ветряной энергии

Специалисты считают, что зеленые источники энергии становятся всё более конкурентоспособными, и вскоре в энергетической отрасли наступит переломный момент. Существующие электрогенерирующие мощности – ГРЭС, ТЭЦ – физически и морально устарели. Придет время, когда их нужно будет менять.

На прошлой неделе Geneva Business School Kazakhstan провела бизнес-субботу в Астане, на которой были обсуждены глобальные тенденции в энергетике Казахстана. В ходе семинара прозвучали выступления по вопросам нефтяного сектора, возобновляемых источников энергии (ВИЭ), экологии и энергетики.

В своем спиче «Маркетинговые исследования и анализ нефтегазовой отрасли» генеральный директор АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» Аскар Мунара рассказал о видении этого подведомственного учреждения министерства энергетики относительно энергетических перспектив Казахстана.

«Первый, наверное, ключевой момент — это законодательные изменения. Деятельность недропользователей в Казахстане регулируется законом «О недрах и недропользовании». На сегодняшний день закон о недрах и недропользовании собираются менять, начиная с этого года, теперь будет у нас Кодекс о недрах и недропользовании. Основные моменты здесь это то, что государство не будет, скажем так, очень сильно диктовать те или иные условия недропользователю. То есть, скажем, нефтяная компания — это такой же объект как, условно, продуктовый магазин. Инвесторы должны сами решать – сколько им добывать, когда им добывать», – отметил он.

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Вторым важным изменением в государственной политике в нефтяном секторе будут множественные послабления для привлечения инвестиций.

«Геологическая информация будет бесплатной, раньше всё это покупали. Геологическая информация также конфиденциальной считается у нас по сей день. Раньше недропользователям приходилось 2–3 года собирать очень много документов, чтобы получить права недропользования, теперь этот процесс будет намного упрощен», – сказал спикер.

Кроме этого, в аналитическом центре минэнерго ожидают, что будут внедрены новые методы подсчета запасов. Сейчас же организация, возглавляемая Аскаром Мунара, занимается разработкой стратегического исследования под названием «Форсайт-2050: новый мир энергии и место Казахстана в нем». Аналитический документ позволит спрогнозировать ценообразование нефти и энергии до условного 2050 года.

«Вроде бы кажется, что нефтяники — это самые богатые люди, много денег зарабатывают, но уже не так, поверьте. В прошлом году, допустим, баррель нефти стоил на уровне 50 долларов, а у нас есть более 30 месторождений, где себестоимость добычи составляет 50 долларов, получается, эти предприятия работают в убыток себе», – привел пример эксперт.

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«Мы понимаем, что нефтяники обеспечивают более 40% поступлений в бюджет, но на самом деле сейчас уже тренды поменялись полностью. Мы следим за этими трендами и думаем, потому что через 5–7 лет у нас будет в стране переломный момент. Переломный в плане того, что все эти электрогенерирующие мощности – ГРЭС, ТЭЦ, допустим, – физически и морально устарели. Придет время, когда их нужно будет менять. На сегодняшний день, если говорить, то киловатт энергии может быть самый дешевый мире считается, потому что мы вот эти объекты получили по наследству», – констатировал он.

С учетом этого в информационно-аналитическом центре считают, что ВИЭ становятся более конкурентоспособными по сравнению с углем и по некоторым параметрам даже с нефтью. Поэтому, если тренд на увеличение эффективности возобновляемых источников энергии сохранится, то в министерстве энергетики необходимо менять подход, считает Мунара.

«Мы ожидаем, что где-то к 2025–2026 годам цены на нефть тоже будут меняться. В целом, структура топливно-энергетического баланса будет кардинально меняться. Мы ожидаем, что к этому времени стоимость электроэнергии от солнца будет конкурентоспособной по всему миру», – полагает эксперт.

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Кроме того, в прогнозном исследовании информационно-аналитического центра нефти и газа планируется ответить на вопрос о том, нужно ли в Казахстане строить четвертый НПЗ, сообщил его директор.

Отвечая на вопрос «Къ» о возможности направления 15% тенгизской нефти на внутренний рынок Казахстана, о чем недавно заявило минэнерго, и стоимости одного барреля на месторождении «Тенгизшевройл», Аскар Мунара ответил, что сейчас преждевременно говорить о перераспределении потоков гигантского месторождения, которому предстоит большое расширение в добыче.

«Касательно себестоимости добычи нефти на месторождении Тенгиз – это же зависит от бизнес-модели. То есть, если, допустим, «Тенгизшевройл», они собираются там какие-то мощности строить или еще что-то, соответственно бизнес-модель меняется, и себестоимость нефти тоже поменяется», – отметил нефтегазовый эксперт.

Говоря об ожиданиях доли ВИЭ в энергетике Казахстана к 2050 году, аналитик сообщил, что в центре построили глобальную предварительную модель по 139 странам мира на основе собранной информации в разрезе отраслей и разных государств по видам топлива.

«С учетом этой модели мы сделали прогноз. Скажем так, по нашему прогнозу предварительному к 2050 году более 40% электроэнергии будет генерироваться за счет солнечной и ветряной энергии», – уточнил он, комментируя вопрос «Къ».

Следующий выступающий, эксперт по подсчетам запасов по международным стандартам SPE PRMS Абзал Нарымбетов рассказал о том, что с годами прогнозирование ежегодной добычи нефти в Казахстане становится все более консервативным.

«У нас в прогнозе в 2003 году думали, что в 2009 году будет 92 млн тонн, потом 100 млн и так увеличивается. Потом в 2004 году делали прогноз, опять 80, 94, потом 150 даже, в 2015 году 150 млн тонн должно было быть. На самом деле в 2015 году было 75 млн тонн, в два раза меньше. Потом смотрим отчет 2005 года, опять постепенно до 180 млн тонн намечали, это в 2,5 раза больше, опять же. В отчете 2009 года мы уже начинаем более консервативно прогнозировать, но опять же долгосрочно мы попадаем на 164 млн тонн в 2030 году. Но сейчас это фактически невозможно. В 2012 году опять же у нас на 130 варьируется максимальная добыча, в 2014 году уменьшаем, и вот последний прогноз министерства энергетики показывает, что у нас будет в 2017 году 80 млн тонн и в 2030 году достигнет 102 млн тонн, ну 100 млн тонн», – отметил он.

По информации специалиста, Казахстан сейчас получает примерно 40% бюджетных доходов от добычи нефти, в то время как в начале 2000-х годов эта цифра была значительно, почти вдвое больше. При этом правильное прогнозирование уровней добычи важно для государства с точки зрения планирования масштабных или социальных проектов, считает Нарымбетов.

В Англии и Норвегии, по словам Абзала, профильные аналитические организации дают четкие прогнозы по добыче нефти в этих странах с учетом истощения их запасов. Сама система SPE PRMS (международный стандарт оценки и управления запасами углеводородов в недрах – авт.), которую будет внедрять Казахстан, обеспечивает методологию подсчета запасов, что является суммарной добычей, распределенной в разрезе лет. Международная оценка показывает, что запасы нефти в Казахстане составляют 3 млрд тонн, при том, что официальные данные дают 17 млрд тонн. Источник расхождения кроется в том, что в Казахстане сейчас указываются ресурсы, а не запасы, которые еще полностью не доказаны или извлекаемы, пояснил эксперт.

В таких странах как Норвегия вся геологическая информация по нефтяным месторождениям общедоступна, поэтому ее раскрытие в Казахстане в связи с принятием Кодекса о недрах в целом является правильным, отметил Нарымбетов. Сейчас в Казахстане планируется переход на систему подсчета запасов SPE PRMS и большинство компаний, работающих в нефтяном секторе Казахстана, к этому готовы. Главным вопросом остается воля государственных органов и комиссии по запасам к этому переходу, полагают в экспертном сообществе.

Руководитель проекта по выработке биогаза финского бизнес-хаба Нурлан Исмурзинов поделился с аудиторией своим опытом строительства биогазовой станции в Казахстане. По его информации в стране сейчас насчитывается порядка 4 тысяч свалок, из которых только 10% являются легальными для размещения бытовых отходов, и только один полигон в Астане соответствует экологическим нормам. Согласно расчетам эксперта, за годы независимости на свалках Казахстана скопилось примерно 100 млн тонн отходов, каждый год эта цифра увеличивается на 3–5 млн тонн. На долю макулатуры и пищевых отходов приходится 80% объема, 15% занимают пластик и стекло, оставшиеся 5% приходится на прочие материалы. При этом 70% отходов являются биоотходами, что объясняет неприятный запах метана вокруг свалок. По имеющимся подсчетам запасы этого газа на свалках страны составляют 28 млрд кубометров, это почти половина годового объема добычи природного газа в республике.

В прошлом году был инициирован первый проект по утилизации газа в Западно-Казахстанской области на полигоне города Уральск. На объекте было пробурено 4 скважины и взято 42 пробы по всей поверхности.

«Вместо ожидаемого потенциала мощности в 1 мегаватт мы получили очень скромную цифру всего в 80 киловатт. Получается, что полигон, который действует более 40 лет и имеет площадь порядка 30 га – это примерно 42 футбольных поля – имеет такой мизерный потенциал. Разбираясь в отрицательных результатах работ, специалисты пришли к выводу, что копившийся в течение 40 лет мусор оказался негодным. Основной причиной является нарушение технологии эксплуатации полигона, то есть мусор сбрасывался хаотично, необходимая послойная пересыпка не проводилась, часто этот мусор перекапывался, это приводило к выбросам метана, ежегодным его возгораниям. Мы приостановили реализацию проекта в связи с тем, что газа оказалось очень мало», – констатировал Исмурзинов.