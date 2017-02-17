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Канат Бозумбаев: Потребность страны в бензине казахстанские НПЗ покроют уже в следующем году

17.02.2017 13:00   598   0

Потребность страны в бензине казахстанские нефтеперерабатывающие заводы покроют уже в следующем году, заявил глава ведомства МЭ РК Канат Бозумбаев, передает пресс-служба министерства энергетики.

Министр отметил, что в этом году завершится ремонт на всех трех заводах - в Атырау, Шымкенте и Павлодаре. Первую продукцию на Атырауском НПЗ планируют получить в сентябре. По данным ведомства, объем нефтепереработки увеличивается ежегодно. В этом году на предприятиях намерены произвести 3 млн тонн бензина.

"После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ мы ожидаем первое - полное обеспечение страны отечественными нефтепродуктами. Будет исключена импортозависимость по горюче-смазочным материалам, бензину, дизельному топливу и авиакеросину. Появление возможности экспорта ГСМ. К середине 2018 года мы должны будем стать страной, которая сама себя обеспечивает всеми необходимыми продуктами нефтепереработки. И это впервые за наши годы независимости", -  сообщил Канат Бозумбаев.

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Объем нефтедобычи на казахстанских месторождениях увеличат в этом году. Показатель должен составить 81 млн тонн черного золота.

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Отчитываясь об итогах за прошлый год, министр энергетики отметил, что план перевыполнен. В стране добыто 78 млн тонн нефти. Больше запланированного оказался и объем добычи газа. Сейчас в стране доступ к газовым ресурсам имеют 46% населения.

"В 2016 году было газифицировано 50 населенных пунктов 6-ти областей: ЗКО, Костанайской, Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской. Планы 2017 года - газифицировать 8 населенных пунктов в соответствующих областях. Это порядка 72 тысяч человек. И в этом году будет впервые газифицирован Талдыкорган, куда подведен магистральный газопровод", - сказал Бозумбаев.

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В 2017 году ожидается производство 3 млн тонн бензина, 4 млн тонн дизтоплива, 3 млн тонн мазута и около 300 тыс. тонн авиакеросина.

Также глава ведомства сообщил что в 2017 году министерство энергетики планирует вывести на конкурс более 30 участков недр для геологоразведки.

"В 2017 году планируем вывести на конкурс более 30 участков недр, а если с комитетом по недропользованию договоримся, то мы можем 60 участков вывести. Это увеличит инвестиции в сфере разведки месторождений", - сообщил министр.

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