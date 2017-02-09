Валюта нал
USD 322.50 323.00
RUB 5.47 5.49
EUR 346.50 347.20
Валюта бирж
USD/KZT
324.62
-0.005%
EUR/KZT
345.56
-0.004%
RUB/KZT
5.46
-0.004%
EUR/USD
345.56
-0.004%
EUR/CHF
345.56
-0.004%
EUR/JPY
345.56
-0.004%
GBP/USD
405.61
-0.015%
USD/CHF
324.62
-0.005%
USD/JPY
324.62
-0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
324.62 345.56 5.46
-0.005% -0.004% -0.004%
Рынки
Нефть Brent
55.42
+0.005%
Нефть WTI
52.63
+0.006%
Золото
1241
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1108
+0.024%
Жилье Астана
1021
+0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.42 52.63 1241
+0.005% +0.006% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Казахстан превращается в крупного экспортера продукции из ПВХ

09.02.2017 11:25   730   0

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает оказывать поддержку диверсификации казахстанской экономики. Финансирование на общую сумму $7 млн в местной валюте, тенге, выделен компании Galaksi Group, которая производит профили из ПВХ и алюминия. Проект позволит стране заменить импорт энергосберегающих окон и дверей из ПВХ. 

В соответствии с соглашением ЕБРР предоставит местному производителю профилей из ПВХ и пластиковых труб компании «Novus Polimer», дочке Galaksi Group, кредит в $1,5 млн в тенге для финансирования оборотного капитала.

«Novus Polimer» является ведущим отечественным производителем ПВХ профилей с долей рынка в 20 процентов. Компания имеет сильный портфель продуктов с признанными брендами и планирует расширить экспорт на соседние рынки.

Ранее кредит в размере $5,5 млн был выделен другой компании, принадлежащей к этой же группе, ТОО «Alugal», ведущему отечественному производителю алюминиевых профилей, удовлетворяющий почти четверть спроса на внутреннем рынке. Продукция компании используются для производства алюминиевых оконных систем, внутренних перегородок и фасадов современных зданий.

За 2016 год в Казахстане произведено 74,6 тонны золота...
Производители золота выпустили за 2016 год 74,6 тонны драгметалла, что но 17,1% больше показателей 2015 года, сообщает EnergyProm.kz.   ...

Shell объявила о закрытии британского месторождения Brent

ТОО «Alugal» также получил помощь по программе ЕБРР по финансированию и развитию малого и среднего бизнеса. Международный отраслевой эксперт проконсультировал руководство компании по эффективному управлению, продажам, маркетингу, подбор нового оборудования, а также по новому макету завода.

Директор ЕБРР по Казахстану Джанет Хекман сказала: "ЕБРР гордится поддержкой Группы и ее успешным дальнейшим развитием. Это позволит «Alugal» и «Novus Polimer» расширить производство энергосберегающих окон и дверей из ПВХ. Это сотрудничество соответствует политике Банка по переходу к зеленой энергии и стратегии зеленой экономики Казахстана. В течение четырех лет моей работы в Казахстане я уделяла особенное внимание поддержке импортозамещения и диверсификации экономики страны".

Материалы по теме

Shell объявила о закрытии британского месторождения Brent

За 2016 год в Казахстане произведено 74,6 тонны золота

Цены на продукты питания от казахстанских производителей выросли на 17,6%

Glencore: Жайрем и Васильковское увеличили свои запасы

Японские компании вошли в капитал обновленной Areva

Соучредитель и генеральный директор Galaksi Group г-н Фатих Узуноглу сказал: «Alugal» является долгосрочным инвестором в Казахстане. Все наши проекты направлены на импортозамещение, в соответствии с национальной стратегией промышленного развития 2050. Благодаря инвестициям в алюминий и ПВХ, Казахстан - который до 2013 года импортировал эти товары, теперь экспортирует их. Я считаю, что ЕБРР играет важную роль в оказании помощи Казахстану по реализации своего потенциала для увеличения экспорта строительных материалов в другие страны региона - не только путем предоставления финансирования, но и помогая компаниям внедрять новейшие технологии и международные стандарты».

За 2016 год в Казахстане произведено 74,6 тонны золота

Укрепление устойчивости экономики стран, в которых он работает является одним из стратегических приоритетов ЕБРР и кредит компаниям «NovusPolimer» и «Alugal» принесет пользу местному производителю, который планирует увеличить присутствие на соседних рынках.

ЕБРР инвестирует в Казахстан с начала 1990-х годов. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 7,2 млрд евро в более чем 219 проектов в стране. Это крупнейший институциональный инвестор в не сырьевом секторе экономики.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    25

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    37

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    65

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    23

Цифра дня
1 721
млрд тенге
на такую сумму Фонд «Даму» просубсидировал кредиты предпринимателей
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное