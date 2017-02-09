Казахстан превращается в крупного экспортера продукции из ПВХ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает оказывать поддержку диверсификации казахстанской экономики. Финансирование на общую сумму $7 млн в местной валюте, тенге, выделен компании Galaksi Group, которая производит профили из ПВХ и алюминия. Проект позволит стране заменить импорт энергосберегающих окон и дверей из ПВХ.

В соответствии с соглашением ЕБРР предоставит местному производителю профилей из ПВХ и пластиковых труб компании «Novus Polimer», дочке Galaksi Group, кредит в $1,5 млн в тенге для финансирования оборотного капитала.

«Novus Polimer» является ведущим отечественным производителем ПВХ профилей с долей рынка в 20 процентов. Компания имеет сильный портфель продуктов с признанными брендами и планирует расширить экспорт на соседние рынки.

Ранее кредит в размере $5,5 млн был выделен другой компании, принадлежащей к этой же группе, ТОО «Alugal», ведущему отечественному производителю алюминиевых профилей, удовлетворяющий почти четверть спроса на внутреннем рынке. Продукция компании используются для производства алюминиевых оконных систем, внутренних перегородок и фасадов современных зданий.

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ТОО «Alugal» также получил помощь по программе ЕБРР по финансированию и развитию малого и среднего бизнеса. Международный отраслевой эксперт проконсультировал руководство компании по эффективному управлению, продажам, маркетингу, подбор нового оборудования, а также по новому макету завода.

Директор ЕБРР по Казахстану Джанет Хекман сказала: "ЕБРР гордится поддержкой Группы и ее успешным дальнейшим развитием. Это позволит «Alugal» и «Novus Polimer» расширить производство энергосберегающих окон и дверей из ПВХ. Это сотрудничество соответствует политике Банка по переходу к зеленой энергии и стратегии зеленой экономики Казахстана. В течение четырех лет моей работы в Казахстане я уделяла особенное внимание поддержке импортозамещения и диверсификации экономики страны".

Соучредитель и генеральный директор Galaksi Group г-н Фатих Узуноглу сказал: «Alugal» является долгосрочным инвестором в Казахстане. Все наши проекты направлены на импортозамещение, в соответствии с национальной стратегией промышленного развития 2050. Благодаря инвестициям в алюминий и ПВХ, Казахстан - который до 2013 года импортировал эти товары, теперь экспортирует их. Я считаю, что ЕБРР играет важную роль в оказании помощи Казахстану по реализации своего потенциала для увеличения экспорта строительных материалов в другие страны региона - не только путем предоставления финансирования, но и помогая компаниям внедрять новейшие технологии и международные стандарты».

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Укрепление устойчивости экономики стран, в которых он работает является одним из стратегических приоритетов ЕБРР и кредит компаниям «NovusPolimer» и «Alugal» принесет пользу местному производителю, который планирует увеличить присутствие на соседних рынках.

ЕБРР инвестирует в Казахстан с начала 1990-х годов. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 7,2 млрд евро в более чем 219 проектов в стране. Это крупнейший институциональный инвестор в не сырьевом секторе экономики.