Казахстан теряет рынок СНГ - продовольственный экспорт в 2016 году сократился на 20% и составил $623 миллиона. Всего продэкспорт РК за год увеличился на 2%, сообщает Finprom.kz.

Напомним, что в течение 2013-2015 годов стоимость продовольственного экспорта РК перманентно уменьшалась, показав особенно резкий обвал в 2015 году сразу на 25%.

Такой скромный рост экспорта в 2016 году был поддержан небольшим увеличением цен на товары, продаваемыми вовне, - и этого недостаточно для того, чтобы говорить о развороте тренда на повышение.

Кроме ценового фактора рост экспорта был определен также некоторым увеличением физического объема поставок. Из пяти основных товарных позиций рост показали три - продажи пшеницы и меслина, муки и ячменя.

В 2016 году объем поставок пшеницы РК за рубеж оценивался в 4 миллиона тонн, или на 31% больше, чем было в 2015 году. Однако стоимость этих поставок за год выросла всего на 3%. Продажа пшеницы обеспечивает Казахстану порядка 52% всего объема продовольственного экспорта ($622 миллиона).

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Экспорт муки в физическом выражении за год увеличился на 37%, однако в денежном выражении рост составил всего 4%. Доля продаж муки в совокупном объеме агроэкспорта составляет 38% ($458 миллионов).

Продажи казахстанского ячменя за рубеж в 2016 году увеличились на 29% в физическом выражении - до 621 тысячи тонн. В деньгах экспорт ячменя вырос на 9% ($88 миллионов).

Выручка от продажи риса за рубеж в 2016 году упала на 51%, до $14,5 миллиона, - казахстанские производители поставили на экспорт всего 58,5 тысячи тонн (-6%).

Спрос на казахстанское мясо в 2016 году также уменьшился, на внешние рынки за год было поставлено чуть больше 10 тысяч тонн (-3%) стоимостью $15,5 миллиона (-22%).

Скромным уровнем прироста продовольственного экспорта Казахстан обязан снижением спроса на свою продукцию со стороны основного рынка - стран СНГ. В 2016 году сумма экспорта растительных культур и продовольствия в страны СНГ сократился на 20%, или на $155,6 миллиона.

Основное падение было обеспечено сокращением экспорта в Узбекистан - в 2016 году поставки в соседнюю республику сократились на $78 миллионов, или на 20%. Экспорт продовольствия в Узбекистан занимает 25% всего объема таких поставок. Также на 20% обвалился экспорт в Таджикистан (или на $42 миллиона) - доля страны в продэкспорте РК составляет 14%.

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Экспорт в стране вне СНГ, напротив, вырос (+$178 миллионов, или 45%) - рост спроса был поддержан увеличением поставок в Афганистан, на $120 миллионов, или 56%. Страна обеспечивает 28% всех поступлений от продажи продовольствия на внешние рынки.