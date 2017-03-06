Казахстанский импорт планируют увеличить до 5,4 млн тонн

Возможности двусторонних железнодорожных перевозок обсудили на заседании подгруппы железных дорог РК и КНР в рамках совещания Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), состоявшегося в Алматы с 27 февраля по 3 марта. Прогнозами поделились в АО «НК «Казахстан Темир Жолы», передает abctv.kz.

Экспорт казахстанских товаров в Китай вырастет по итогам текущего года гораздо меньше – всего на 18,9%, до 5,59 млн тонн.

"Через казахстанско-китайские железнодорожные переходы Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос в 2017 году планируется увеличить объем транзитных и экспортно-импортных грузов на 33%. Взаимный грузооборот в текущем году между Казахстаном и Китаем возрастет до 10 млн 990 тыс. тонн, при этом казахстанский экспорт составит 5,59 млн тонн, импорт и транзит из КНР ожидается в объеме 5,4 млн тонн», - говорится в сообщении.

В 2016 году казахстанско-китайский грузооборот составил 8,3 млн тонн, при этом на экспорт отправлено почти 4,7 млн тонн, импорт и транзит - 3,6 млн тонн.

Участники совещания ОСЖД подвели итоги выполнения объемов перевозок в 2016 году, согласовали объемы перевозок на 2017 год и распределения по кварталам рода грузов по каждому пограничному переходу. Помимо этого, железнодорожными администрациями разработаны технические и организационные мероприятия по выполнению согласованных объемов перевозок грузов на 2017 год.

В работе совещания в Алматы приняли участие представители железных дорог и внешнеторговых организаций Казахстана, Вьетнама, Китая, Монголии, России, КДНР. Очередное совещание ОСЖД планируется провести в марте 2018 года в Пхеньяне (КНДР).