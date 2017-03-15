"Казакстан Темір Жолы" получит более 600 тыс. тонн рельсов от АРБЗ

TOO "Актюбинский рельсобалочный завод" (АРБЗ) до 2022 года поставит АО "НК "Казакстан темір жолы" (КТЖ) более 600 тыс. тонн рельсов, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Продукция актюбинских производителей с прошлого года активно используется при укладке звеньев рельсошпальной решетки на участке строительства новых вторых путей железнодорожной линии Алматы-1-Шу, а также на подъездных путях к строящимся проектам паромного комплекса порта Курык и вокзального комплекса Астана. Для всех трех объектов в 2016 году поставлено порядка 14 тысяч тонн рельсов.

«Укладка длинномерных рельсов производства АРБЗ, отличающихся высокими эксплуатационными и техническими характеристиками, увеличивает протяженность бесстыковых участков магистрали. Это в свою очередь обеспечивает скоростное движение поездов, снижение расходов на содержание подвижного состава и самого пути, а также сокращает время в пути для пассажиров», - отмечает С. Алиев.

Для модернизации магистральной железнодорожной сети в рамках долгосрочного договора о закупке рельс, заключенного между АО «НК «ҚТЖ» и ТОО «АРБЗ», планируется поставка более 600 тысяч тонн рельсов до 2022 года.

Напомним, помимо насыщения внутреннего рынка актюбинские производители отправляют рельсовую продукцию на экспорт. В текущем году в рамках договоров будет поставлено свыше 60 тыс. тонн рельс в Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Грузию, Туркменистан, Российскую Федерацию, Эстонию и Иран.