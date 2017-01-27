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«Казатомпром» может принять решение по урановому фонду в ближайшие месяцы

27.01.2017 14:38   873   0

«Казатомпром» в ближайшие месяцы может принять решение по созданию уранового фонда, сообщил глава компании Аскар Жумагалиев в интервью еженедельному изданию Ux Weekly.

«Казатомпром рассматривает несколько альтернатив, которые могли бы эффективно «монетизировать» часть незаконтрактованной добычи без необходимости продажи этих объемов на рынке. Эти альтернативы являются всеми вариантами биржевого сырьевого фонда. Мы надеемся, что сможем рассказать об этом больше в ближайшие месяцы», - заявил топ-менеджер национальной атомной компании.

В комментарии отраслевому СМИ Жумагалиев также разъяснил предназначение трейдинговой компании, которую «Казатомпром» зарегистрировал недавно в Швейцарии.

«Наша швейцарская дочерняя компания под названием «Торговый дом «Казакатом» AG» была зарегистрирована в кантоне Цуг. Поскольку она позиционируется как «торговая компания», ее первоначальной целью является лучше содействовать нашему основному бизнесу продажи урана, добываемого в Казахстане, глобальным электроэнергетическим компаниям. Благодаря этой структуре, мы сможем соблюдать законодательство по трансфертному ценообразованию, регулирующее нашу казахстанскую добычу, и в то же время по-прежнему сохранять необходимую гибкость в продажах и маркетинге для того, чтобы лучше реагировать на потребности наших клиентов. Это включает в себя как логистический поток урана на глобальный рынки, так и конструктивные ценовые условия, необходимые для того, чтобы оставаться конкурентоспособным с другими глобальными поставщиками», - пояснил он.

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По словам главы «Казатомпрома», также существует еще одна причина для создания дочерней трейдинговой компании в Швейцарии.

«В качестве вторичной цели эта структура будет способствовать возможности «Казатомпрома» более активно участвовать на урановом рынке в качестве покупателя и продавца урана, но эта последняя (торговая) цель будет осуществляться постепенно с течением времени», - отметил Жумагалиев.

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