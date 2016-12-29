«Казгеология» привлечёт 30 млрд тенге на геологоразведку в 2017 году

Национальная геологоразведочная компания продолжит вести разведку и буровые работы вместе с иностранными партнерами в следующем году. Для корейской KORES перспективным может стать участок Дюсенбай, а итоги бурения Rio Tinto на участке Коргантас будут известны в первом квартале. Сотрудничество в геологоразведке с японской JOGMEG, швейцарской Glencore, арабской Metals Corners Holding и австралийской Iluka Resources получит дальнейшее развитие.

«Казгеология» совместно с иностранными партнерами потратит 30 млрд тенге на геологоразведку в следующем году, сообщили в нацкомпании. «6 млрд тенге за счет партнеров привлекли в уходящем году, и на них мы реализуем разведочные проекты. В следующем году мы начнем геологоразведочные работы с объемом в 30 млрд тенге. По методу JORC в рамках применения стандартов CRIRSCO – «Казгеология» планирует начать работы по нескольким проектам в 2017 году», – сообщил председатель правления АО «Казгеология» Галым Нуржанов в комментарии «Къ».

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Одним из наиболее перспективных участков, разведанных совместно с корейской национальной компанией KORES, в «Казгеологии» считают проект Дюсенбай в Карагандинской области вблизи поселка Карсакпай, где в этом году были проведены буровые работы. Геологоразведка на охваченной площади велась два года с использованием технологии AMT+MT – аудиомагнитотеллюрика + магнитотеллюрика. Это новая методика наземных геофизических глубинных исследований канадской компании Phoenix. Ее применение позволяет получать данные на глубину до 2,5 километров.

«Полученные данные мы использовали при заложении скважин и при бурении, все они попали в оруденение. Новые аэрогеофизические технологии канадской компании Geotech, которые мы используем в течение трех лет, также оказались очень полезными. В следующем году остались заверочные буровые операции, будем подсчитывать ресурсы. Содержание свинца и цинка там доходит от 1% до 8%, но конкретно среднее содержание еще будем высчитывать во время камеральных работ. Проект стал еще более перспективным после того, как там проложили железную дорогу Бейне – Жезказган. Проект финансирует сама компания KORES, если месторождение откроется, то компания будет предлагать проект уже своим корейским компаниям, – это могут быть Korea Zinc или POSCO. Поэтому, если наши прогнозы по месторождению на участке Дюсенбай подтвердятся после камеральных работ и подсчетов запасов, то это будет самое крупное месторождение для моногородов возле городов Жезказган и Сатпаев, и станет большим плюсом в будущем для экономического импульса депрессивного региона», – говорит Нуржанов.

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В национальной компании считают, что использование аэрогеофизических инструментов помогло развить этот сегмент рынка геологоразведки в стране, где сейчас зарождается конкуренция с участием нескольких игроков. Также в «Казгеологии» планируют завезти в Казахстан еще одну аэрогеофизическую технологию под названием вертолетная электромагнитная система Triumph.

В 2016 году на участках Коргантас и Балхаш-Сарышаган геологоразведочные работы также проводила компания австралийская Rio Tinto. На Коргантас были проведены буровые работы, которые уже закончены, затем будут проведены лабораторные работы и исследования, что займет несколько месяцев. Ожидается, что итоги буровых работ станут известны в первом квартале следующего года.

«Площади немаленькие, в этих площадных работах необходимо проводить глубинное бурение, потому как Rio Tinto применяет свои методики по разведке. Компания не бурит все подряд, а выбирает большую площадь и после аэрогеофизических и геохимических работ выделяются наиболее перспективные участки, потом планируют на них 2-3 тысячи погонных метров буровых работ. По их итогам они дальше продолжают распределять цели – на каких можно бурить дальше и на какую глубину. Исходя из этого, они планирует следующие этапы в разрезе лет. Если в пробуренных скважинах после лабораторных исследований перспектива не подтверждается, то они сразу же меняют программу действий. Контракт сам рассчитан на 6 лет», – поясняет Нуржанов.

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Другая австралийская компания, специализирующаяся на титане и цирконии, Iluka Resources, начнет бурить совместно с «Казгеология» в Акмолинской, Костанайской и Северно-Казахстанской областях в следующем году.

«Для этого они будут использовать новые метод и технологию из Австралии, которая называется Air core (метод сухого бурения). Компания будет применять мобильный буровой станок, устанавливаемый на внедорожник. Титан и цирконий находятся в тяжелых песках, поэтому бурение будет происходить максимум до глубины 75 метров. Это будут неглубокие скважины, которые будут быстро бурить на мобильном ходу в больших площадных условиях. В случае получения положительных результатов на выбранных ими перспективных участках, Iluka в будущем планирует построить в Казахстане завод по переработке добываемой продукции», – уточнил глава казахстанской геологоразведочной компании.

Также в «Казгеологии» планируют развивать сотрудничество с арабской Metals Corners Holding Co, швейцарской Glencore и японской JOGMEG.

«Мы работаем с крупной национальной компанией Японии JOGMEG последние два года. Первые геологоразведочные работы начались в этом году в Карагандинской области возле поселка Каражал, где рядом добывается барит компанией «Халлибертон». Японских геологов мы вывозили на площади, показывали им участки. Они интересуются всеми полезными ископаемыми. Мы предложили им несколько проектов, они приняли пока только один – экспериментально. Начатый совместно с нашими геологами проект по разведке редкоземельных металлов развивается, проводятся буровые работы, делаются пробы. Сейчас они сдали их в нашу лабораторию в Караганде, и по предварительным данным, наши геологи говорят, что есть хорошие результаты. Но партнеры хотят сейчас все досконально изучить, потом дать конкретные данные. Исходя из полученных данных, будет определен объем буровых работ. Проект перспективный, если он пойдет, то JOGMEG с партнерами может построить обогатительную фабрику», – утверждает Галым Нуржанов.

Арабскую компанию «Metals Corners Holding Co» в партнерстве с «Казгеология» интересуют в Казахстане прежде всего основные металлы. По словам топ-менеджера, инвесторы с Ближнего Востока готовы вкладываться в производство, если найдут перспективное месторождение. Пока же они заложили 50 миллионов долларов в предварительное соглашение с геологоразведочной нацкомпанией на поисковые работы на 5-7 участках. «Мы им предложили участки в Восточно-Казахстанской области и в Карагандинской области, они сейчас рассматривают в рамках предварительного соглашения. Они планируют прислать в Казахстан своих геологов в конце января, будем смотреть площади и рассчитывать бюджеты поисковых работ», – сообщают в «Казгеология».

Кроме того, «Казгеология» работает в партнерстве с «Казцинк», аффилированным с Glencore, по пяти перспективным участкам с содержанием свинца и цинка в Акмолинской области, ВКО и СКО. «В основном они залегают возле моногородов, производственных подразделений «Казцинк», например, «Алтынтау». На сегодня мы отработали их запросы в течение 3-4 месяцев, для этого наши геологи заходили в фонды, проверяли, сравнивали анализы совместно с геологами «Казцинка». В итоге мы выбрали эти участки и подписали соглашение на сумму 10 миллионов долларов, как сообщалось ранее», – указал Нуржанов.

В «Казгеологии» также рассчитывают на перспективность соляных и коренных участков лития в ВКО и ЗКО. «В свое время литий считался неперспективным, поэтому отдельно его как полезное ископаемое не изучали, а когда исследовали участки на наличие тантала и ниобия, то попутно ставили на баланс, но отдельного подхода не было. Сейчас мы хотим отдельно изучить участки по литию, чтобы туда привлечь партнеров. Многие азиатские компании будут наращивать свою ресурсную базу для производства смартфонов и электрокаров, поэтому мы ожидаем спрос и конкуренцию в этом сегменте», – полагает руководитель геологоразведочной компании.