Малые аэропорты смогут менять тарифы в упрощенном формате в рамках инфляции

Недавние изменения в законодательстве по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации, где были приняты соответствующие поправки в закон «О естественных монополиях», позволяют относить небольшие аэропорты с годовым пассажиропотоком в объеме до 300 тысяч пассажиров к субъектам малой мощности, что обеспечивает им возможность менять свои тарифы в упрощенном порядке в коридоре годового роста индекса потребительских цен. Эту информацию корреспонденту «Курсивъ» разъяснили в пресс-службе Комитета по регулирования естественных монополий и защите конкуренции КРЕМЗК Министерства национальной экономики.

«К субъектам малой мощности применяется упрощенный порядок государственного регулирования, что позволит предоставит возможность самостоятельного изменения уровня тарифов на регулируемые услуги один раз в год, не превышающую индекс потребительских цен по факту предшествующего календарного года. В случае изменения уровня тарифов на регулируемую услугу, превышающую индекс потребительских цен, субъект естественной монополии малой мощности обращается в уполномоченный орган с заявкой для пересмотра тарифа и тарифной сметы в порядке, установленном уполномоченным органом», - уточнила пресс-секретарь КРЕМЗК Жанна Сисембаева.

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По информации КРЕМЗК, под категорию аэропорты с малой мощностью подпадают аэропорты в Кокшетау, Талдыкоргане, Орале, Семее и Петропавловске. Ежегодно они обслуживают менее трехсот тысяч человек в год. В целом же компетенция регулирования аэропортовых тарифов находится в ведении комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию, начиная с 2017 года.

В начале года телеканал КТК сообщал о том, что заявки на повышение тарифов в антимонопольный комитет подали многие аэропорты страны, в частности воздушные гавани Тараза и Павлодара. Тогда это вызвало негативную реакцию авиаперевозчиков и породили опасения о повышении цен на авиабилеты.

По данным веб-сайта gosreestr.kz, аэропорт малой мощности в Петропавловске планируется выставить на приватизацию в сентябре этого года. В эти же сроки также планируется продать на торгах аэропорты Костаная, Шымкента. Аэропорт Астаны будет готов к приватизации к ноябрю 2017 года, указывается на веб-сайте «Информационно-учетного центра» Министерства финансов. При этом аэропорты в Кызылорде, Актобе, Атырау, Павлодаре намечены на приватизацию только в 2020 году.

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