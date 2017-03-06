Марат Нургужин рассказал о ходе подготовки к реализации проекта "Байтерек"

Будущее проекта ракетно-космического комплекса по развертыванию ракетно-космического комплекса "Байтерек" на космодроме "Байконур" привязано по срокам к разработке Россией нового ракетоносителя "Феникса", опытно-конструкторские работы над которым начнутся в 2018 году, рассказал вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужини в интервью​ Sputnik Казахстан.

Ранее предполагалось, что ракетоносители "Протон" в рамках совместного проекта Казахстана и России по запуску космических аппаратов с космодрома "Байконур" будут заменены на более экологически чистый ракетоноситель "Ангара". Однако затем Россия дала понять, что намерена задействовать "Ангару" на своей территории – на космодроме "Восточный".

В проекте "Байтерек" же предложили использовать ракетоноситель "Зенит" – было это в 2013 году, а в 2015 году стало известно, что "Роскосмос" намерен приступить к разработке нового ракетоносителя – "Феникс".

В 2016 году удалось достичь существенных продвижений по реализации проекта "Байтерек". "Был решен вопрос вхождения Казахстана на космодром "Байконур" — впервые в рамках казахстанско-российского сотрудничества осуществляется совместная эксплуатация действующего космического ракетного комплекса "Протон-М", в которой принимают непосредственное участие 92 специалиста АО "СП "Байтерек". Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК и Государственной корпорацией в области космической деятельности "Роскосмос" согласованы и утверждены новые условия реализации проекта "Байтерек" и "Дорожная карта" по реализации этого проекта на 2016-2025 годы, — комментирует Марат Нургужин ход работы над этим совместным проектом.

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Он базируется на имеющейся инфраструктуре КРК "Зенит" на космодроме "Байконур" и на перспективной российской ракете-носителе (РН) среднего класса, которая будет создаваться Россией в рамках Федеральной космической программы, начиная с 2018 года. Следует отметить, что российская сторона будет отвечать за создание новой ракеты-носителя, а казахстанская сторона отвечает за модернизацию существующих стартового и технического комплексов КРК "Зенит".

Предусмотрен вывод из аренды Российской Федерации объектов КРК "Зенит" и передача их в 2018 году казахстанской стороне. В 2017 году будет проведена организация проведения конкурса по определению главного разработчика комплекса и разработка технического задания на комплекс, разработка и защита Инвестиционного предложения на разработку ТЭО проекта. С 2018 года начнется реализация опытно-конструкторских работ "Феникс", разработка и защита ТЭО проекта "Байтерек".

В 2019-2020 годы начнется финансирование проекта "Байтерек": будет произведена разработка эскизного проекта и рабочей конструкторской документации проекта. В 2021-2023 годы начнется разработка и изготовление оборудования, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Российская сторона разработает и изготовит ракету-носитель. Казахстанская сторона модернизирует и доработает наземный комплекс на базе объектов КРК "Зенит-М". Наконец, в 2024-2025 годах планируется проведение автономных, комплексных и летных испытаний. И в 2025 году будет произведен первый запуск в рамках проекта "Байтерек".

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