МИК РК: в Казахстане улучшат качество сотовой связи и мобильного интернета

Министерство информации и коммуникаций РК планирует до конца года построить более 200 радиочастотных станций для улучшения качества сотовой связи и мобильного интернета, сообщил министр МИР РК Даурен Абаев на брифинге в пресс-центре Правительства РК.

"У нас развитие интернета, мобильного интернета, особенно в городах, на очень хорошем уровне. Конечно, совершенству нет предела. Отдельные вопросы возникают, и мы этими вопросами занимаемся очень плотно", - сообщил чиновик.

Он сообщил, что на данный момент идет строительство радиочастотных станций по всему Казахстану. Что позволит произвести переход на цифровое телерадиовещание, а освободившиеся частоты будут переданы передаем сотовым операторам.

"Они за счет этого повышают качество сотовой связи и интернета. Эта работа требует определенного времени. (...) До конца года построим больше 200 радиочастотных станций, и, получается, где-то до конца года вы почувствуете улучшение качества сотовой связи и мобильного интернета", - сказал Даурен Абаев.