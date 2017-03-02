МИР РК рассчитывает на рост обрабатывающего сектора не менее чем на 2%

По итогам 2017 года Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан​ планируется совокупный рост курируемых отраслей обрабатывающего сектора не менее чем на 2% за счет введенных предприятий в 2016 году, улучшения мировой конъюнктуры на рынке цветных металлов и на железорудное сырье, увеличения производства стали, арматуры, труб, рельсов, первичного алюминия, меди, свинца, продукции химической, фармацевтической промышленности и других отраслей, ввода новых предприятий.

В горнодобывающей промышленности планируется увеличение добычи руды на ТОО «KazMinerals», ТОО «Казцинк», АО «ТНК «Казхром», увеличения объема добычи железных руд за счет улучшения цен на мировом рынке на железорудное сырье (с 55 до 80 долларов США), увеличения объема добычи АО «ССГПО», ТОО «BapyMining», ТОО «Оркен». В 4-ом квартале 2017 года ожидается начало добычи на Бакырчикском месторождении по проекту «Кызыл».

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В черной металлургии ожидается рост за счет увеличения производства стали на АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Кастинг», труб на ТОО «KSP Steel», рельсов на ТОО «АРБЗ».

В цветной металлургии ожидается увеличение объемов производства на ТОО «Казцинк», АО «Казахстанский электролизный завод», ТОО «Корпорация Казахмыс».

В химической промышленности планируется увеличить объемы производства на ТОО «Казфосфат», АО «Актюбинский завод хромовых соединений», АО «Каустик».

В автомобилестроении планируется запустить новую программу, в рамках которой при сдаче на утилизацию старого автомобиля будет выдаваться сертификат, позволяющий обратиться к отечественным производителям для приобретения автомобиля со скидкой.

Ведется работа по разработке Концепции развития в Казахстане производства электромобилей, что позволит создать новое направление в автомобилестроении.

Увеличение объемов производств в секторе железнодорожного машиностроения можно обеспечить за счет освоения финансирования, выделенного на производство грузовых вагонов в 2016 году (17,5 млрд тенге), планируется произвести еще около 1 000 грузовых вагонов. Ожидается рост производства грузовых вагонов в 15 раз, что позволит покрыть потребности АО «НК «Казахстан темир жолы» в грузовых вагонах и снизить уровень износа подвижного состава к 2020 году до 25%.

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В производстве строительных материалов планируется увеличение объемов производства за счетрасширения и модернизация технологических линии по производству строительных смесей и гипсовых изделий на АО «Жамбылгипс», модернизация технологического производства «сухим способом на АО «Шымкентцемент»,завершение строительства цементных заводов ТОО «Рудненскийцементный завод», ТОО «ПО «Кокше-Цемент», строительство второго завода АО «Зерде-Керамика», завода по производству огнеупорных материалов ТОО «Севен Рефракториз Азия»;повышения конкурентоспособности мебельной продукции и казахстанского содержания в государственных закупах в рамках созданного консорциума «Отечественных производителей мебельной продукции» (по аналогии консорциума «Жасампаз» легкой промышленности).

В легкой промышленности планируется увеличение объемов производства за счет запущенных в 2016 году проектов, ТОО «Казлегпром-Алматы», АО «Обувная фабрика «Жетысу» и запускаемых в 2017 году: ТОО «Samhat», ТОО «Назар Текстиль», ТОО «B.A.E.R», ТОО «AzalaFabric», ТОО «SG Style», ТОО «Швейная фабрика детской школьной одежды».

На реконструкцию Аксуского сахарного завода выделят 8 млрд тенге

В фармацевтической промышленности планируется незначительное увеличение объемов производства. В этом году планируется строительство завода по производству лекарственных препаратов иорданской компанией «Хикма» в индустриальной зоне г. Алматы.