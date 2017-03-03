На базе АГМП будет создана площадка для обсуждения кадровых вопросов

Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий и холдинг «Кәсіпқор» заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали исполнительный директор АГМП Николай Радостовец и председатель правления холдинга Нургали Аршабеков.

Меморандум направлен на развитие партнерства в области технического и профессионального образования с целью реализации совместных проектов и подготовки кадров для горно-металлургической отрасли.

В своем приветственном слове к участникам совещания по вопросам подготовки и повышения квалификации кадров для предприятий ГМК, прошедшего в ассоциации, исполнительный директор АГМП Николай Радостовец напомнил, что на сегодня компании, не находя специалистов на отечественном рынке труда, вынуждены привлекать их из-за границы, в то время как многие казахстанцы не могут найти работу. Этот дисбаланс свидетельствует о том, что настала пора пересмотреть подходы к подготовке кадров, с прицелом на перспективу, прогнозируя ситуацию на 10-15 лет вперед.

"Мы готовы создать на базе АГМП площадку для серьезного диалога с предприятиями, координации усилий с Министерством образования и науки, холдингом «Кәсіпқор», чтобы согласованно решать назревшие вопросы, - подчеркнул руководитель ассоциации, предложив совместно разработать программу подготовки и повышения квалификации кадров для предприятий ГМК.

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Для активизации работы в этом направлении заместитель исполнительного директора АГМП Бахыт Манасбаева предложила в рамках VIII горнопромышленного форума «МАЙНЕКС Центральная Азия 2017» организовать и провести круглый стол, посвященный вопросам подготовки и повышения квалификации кадров для ГМК.

Идею проведения исследования на предмет того, какие компетенции будут нужны тем, кто сегодня работает, с приходом нового технологического века, поддержал председатель правления НАО «Холдинг «Kәсіпқор» Нургали Аршабеков. Тем более, по его мнению, и переработка, и технологии, и оборудование будут меняться. Соответственно во всех отраслях появятся новые специальности.

В свою очередь директор департамента профессионального, технического и послесреднего образования Министерства образования и науки РК Насымжан Оспанова проинформировала о том, что в марте текущего года планируется утверждение классификатора, касающегося новых специальностей и потребностей рынка. Наряду с этим, МОН активно ведет работу по замене типовых учебных планов и программ, которые существовали до конца 2016 года.

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"Кадровый вопрос сегодня актуален как никогда, - продолжил тему первый заместитель исполнительного директора АГМП Тулеген Муханов. - Я, как производственник, прошедший путь от проходчика до руководителя горнодобывающей компании, и ныне по роду деятельности посещающий предприятия, могу утверждать, что средний возраст работников ГМК на сегодня составляет примерно 50 лет, молодежи очень мало. Другая проблема заключается в том, что далеко не все выпускники вузов трудоустраиваются, поскольку качество их подготовки отстает от сегодняшних потребностей, не всегда соответствует уровню внедряемых технологий, применяемого оборудования. Для решения этих вопросов АГМП заключила договор с Казахским национальным техническим университетом по сотрудничеству и оказанию содействия в трудоустройстве выпускников. Создан Консультативный совет, в который вошли представители компаний-работодателей, АГМП и вуза".

На совещании вопросы востребованности в рабочих специальностях на предприятиях ГМК, подготовку кадров в колледжах, на курсах повышения квалификации подробно осветили представители Евразийской Группы (ERG), ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс».

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По итогам обсуждения принято решение сформировать соответствующую рабочую группу, провести анализ потребности предприятий в рабочих специальностях и на его основе разработать программу подготовки и переподготовки кадров для компаний отрасли.